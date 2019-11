Aaja: Krænkere skal holdes på afstand af deres ofre

Walter Turnowsky Søndag, 03. november 2019 - 15:56

Børn, der hat været udsat for et seksuelt overgreb, skal ikke være tvunget til at møde overgrebsmanden på gaden.

Det mener IA's folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen.

Hun mener derfor, at det skal blive muligt at idømme seksualforbrydere et tilhold, som betyder, at de ikke må komme i nærheden af deres ofre.

- Det er krænkende for et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb, at møde forbryderne på gaden efterfølgende, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Mere fokus på offeret

Som det er i dag, er udgangspunktet for den grønlandske kriminal- og retsplejelov, at foranstaltningen skal foregå på en anstalt tæt på den dømtes hjem. Der er fokus på resocialisering, så den dømte kan som udgangspukt færdes i samfundet i dagtimerne.

Når det gælder seksualforbrydere, kræver Aaja Chemnitz Larsen et opgør med den tankegang.

- Det skal være muligt for retten at beslutte, at foranstaltningen skal foregå i en anden by end der hvor forbrydelsen er begået, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun forestiller sig en model, hvor det også bliver muligt, at den dømte efter endt foranstaltning kan få et tilhold mod at nærme sig offeret i en vis afstand. Aaja Chemnitz Larsen er fuldt bevidst om, at det kan betyde, at den pågældende ikke kan flytte hjem igen, hvis der er tale om et mindre bosted.

- Jeg mener vi skal opdatere lovgivningen så offerets retsstilling i højere grad kommer i centrum, siger hun.