Aaja: Forsinkelse af politiradiosystem er uacceptabel

Grønlands Politi må væbne sig med tålmodighed i forbindelse med udskiftningen af ordensmagtens radioudstyr. Projektet er indtil videre forsinket i op til 18 måneder, lyder det fra Rigspolitiet.

- Det er selvfølgelig skuffende, for det har stor betydning for betjentene, at de kan kommunikere godt med hinanden, når de er ude at løse opgaver, siger formand for Grønlands Politiforening, Bjørn Bjerregaard.

- Det har jo også betydning for borgerne, hvis betjentene ikke kan fortælle, hvad der sker under en given situation, fortsætter han.

Gennem flere år har politiet ønsket at få udskiftet sit radiokommunikationsudstyr. I foråret 2019 blev opgaven udbudt af Rigspolitiet, men udbuddet er kuldsejlet.

Politiker vil arbejde for permanent løsning

Rigspolitiet oplyser, at tidsplanen i øjeblikket er meget usikker, men at forventningen er, at projektet forsinkes i mellem 12 og 18 måneder.

De indkomne bud var nemlig for dyre i forhold til, hvor mange penge, der er afsat til projektet.

Og forløbet ærgrer folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA):

- Forsinkelsen er total uacceptabel, og jeg vil arbejde for, at man finder eller fortsætter med en midlertidig løsning, indtil der findes en permanent løsning. Det handler om sikkerhed og muligheden for at kunne tilkalde hjælp, hvis en politibetjent er i fare, så derfor har det høj politisk prioritering hos mig, siger Aaja Chemnitz Larsen.