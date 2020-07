Aaja: Drop ordet eskimo og vis respekt

Ritzau Onsdag, 15. juli 2020 - 07:09

For mange grønlændere kan ordet eskimo virke nedladende. Derfor giver det god mening, hvis selskaber dropper brugen af ordet.

Det mener Aaja Chemnitz Larsen, som er født i Grønland og repræsenterer det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit i Folketinget.

- Eskimo har en nedsættende betydning for rigtig mange, som kommer fra Grønland. Derfor synes jeg, det er helt naturligt at vise den her respekt over for os, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Reaktionen kommer, efter at den danske producent Hansen Is mandag valgte at droppe navnet "Eskimo" for en af sine is.

Premier Is holder fast

Kollegaen Premier Is har derimod valgt at holde fast i navnet "Kæmpe Eskimo" til en af sine is.

Ifølge Aaja Chemnitz Larsen bør flere selskaber følge eksemplet fra Hansen Is og stoppe med at bruge ordet eskimo.

Det begrunder hun med, at ordet eskimo kan virke nedsættende, fordi det betyder "kødæder".

Derfor fortrækker mange grønlændere ifølge hende at blive kaldt for "inuit", som betyder "menneske".

- Det giver et helt andet og mere helhedsorienteret billede af, hvem vi er. Vi er jo ikke kun kødædere. Vi er også så meget andet, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun mener, at selv om det kan virke som en lille ting at fjerne ordet eskimo fra et produkt, så kan det stadig betyde noget, i forhold til den måde man snakker om grønlændere på.

- Det handler om at gøre op med den ulighed og manglende værdighed, når det kommer til den måde, man snakker om grønlændere på.

- Og der synes jeg, at det her er en lille, men vigtig brik, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Begrundelsen

Tirsdag begrundende producenten Premier Is sin beslutning om at holde fast i eskimo-navnet med, at der var nostalgi forbundet med navnet.

Samtidig havde selskabet ikke fået nogen henvendelser fra folk, der ønskede et navneskift.

Kommerciel direktør i Premier Is, Claus Dahlmann Larsen, sagde dog, at man ville overveje navnet, hvis der kom henvendelser fra folk, der finder navnet stødende.