Aaja: Asii efterlader et kæmpe tomrum

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. juni 2019 - 14:01

Flere års parløb stopper brat, idet Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester, Asii Chemnitz Narup, har besluttet at træde ud af kommunalpolitik.

- Asii vil efterlade et kæmpe tomrum i Grønlands politik. Hun har haft en glorværdig politisk karriere og haft en kæmpe betydning for Inuit Ataqatigiit og for vores land. Hendes politiske ledelse og virke er et eksempel, som vi simpelthen ikke ser andre steder i dag. Asii har ikke kun været borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq, men hun har også i mine øjne været primusmotor for hele Grønlands udvikling og hun har aldrig været bange for at gå nye, uprøvede og ambitiøse veje, udtaler Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.

- Det er ikke kun kommet vores hovedstad, men hele Grønland til gavn i form af vækst og udvikling. Senest så vi det med Siorarsiorfik projektet. Ambitioner og visioner er vigtige, også når det stormer omkring én. Det politiske mod havde Asii og hun var både en kæmpe inspiration og en meget hjerteligt menneske, som jeg vil savne inderligt i politik. udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Ryk tættere sammen

Forløbet forud for Asiis fratræden vidner om, at “vi må rykke tættere sammen og knokle lidt hårdere for de mange og gode visioner, Asii havde for kommunen og Grønland, siger folketingsmedlemmet.

- Behovet for at kæmpe for god forvaltning, øget gennemsigtighed, politisk samarbejde og et politisk projekt om et bedre, tryggere og mere rigt samfund er kun blevet større. Vi må væk fra tendensen til at pege fingre ad hinanden og i stedet træde i karakter og være med til, at løfte det politiske arbejde for børnene og borgernes skyld mellem kommunerne, Naalakkersuisut og Folketinget. Kæmpe stor respekt til Asii for at have vist politisk lederskab. Jeg ønsker Asii Chemnitz Narup al held og lykke fremover, lyder det fra partifællen.