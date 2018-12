Aaja vil slå hårdere ned på seksualforbrydelser

Walter Turnowsky Onsdag, 19. december 2018 - 12:19

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener at der er behov for en debat om straframmer i Grønland.

Det sagde hun fra Folketingets talerstol under en debat om stramninger af lovgivningen om seksualforbrydelser.

Som det et i dag operer man ikke med straframmer i Grønland. I stedet er det landsdommeren og politimesteren der drøfter rammerne for de foranstaltninger, der bliver idømt.

Men IA-politikeren mener, at det i høj grad er tiltrængt at diskutere om sanktionerne for forbrydelser er hårde nok.

- Når det gælder seksualforbrydelser, så mener jeg helt personligt, at man skal slå hårdere ned på de forbrydelser, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

- Hvis vi seksuelle overgreb og voldtægter til livs, så må vi også lade handling følge ord og vise, at vi tør give hårdere domme.

- Det ville være et stærkt politisk signal.

Resocialisering halter

Under debatten i Folketinget tilkendegav justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at han bestemt ville være lydhør, hvis der kom sådan en henvendelse fra Naalakkersuisut. Aaja Chemnitz Larsen har derfor nu skrevet til naalakkersuisoq Martha Abelsen, der har ansvaret for justitsvæsenet. Hun opfordrer hende at rejse en debat om straframmer i Grønland.

Samtidig peger hun på, at der ganske vist er stor opbakning til resocialisering i befolkningen, men at den samtidigt langt fra fungerer godt nok.

- Så vi har her to store huller i vores restvæsen, og de to ting tilsammen er i mine øjne meget krænkende for retsfølelsen, siger hun.