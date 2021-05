Aaja sætter fokus på udlændinge og integration

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. maj 2021 - 09:03

Den danske udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har netop fået tilsendt to spørgsmål fra Aaja Chemnitz Larsen, der sætter fokus på udlændingeloven samt integrationsområdet for udlændinge.

IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen vil have belyst, hvad der er af fordele og ulemper ved, at udlændingeloven ikke er blevet reguleret for Grønland igennem de seneste 20 år, mens der i samme periode er lavet 150 stramninger i Danmark.

- Det betyder, at Grønland i dag har en liberal udlændingelov, mens den danske løbende opdateres. Vil ministeren tage initiativ til at drøfte fordele og ulemper ved at regulere udlændingeloven i Grønland yderligere med Naalakkersuisut, spørger Aaja Chemnitz Larsen.

Hvad med integrationen?

IA’s folketingsmedlem er yderligere interesseret i at vide, om der er en dialog mellem den danske regering og Naalakkersuisut på integrationsområdet.

- Integrationsområdet for udlændinge i Grønland er de facto et grønlandsk ansvarsområde, da bolig-, uddannelse- og socialområdet er hjemtaget. Den manglende integrationslov i Grønland var derfor en udfordring, da området var ureguleret, og Grønland modtog sin første flygtning i 2017. Har ministeren løbende haft en dialog med Naalakkersuisut siden 2017 om etablering af en integrationslov i Grønland, da udlændingeområdet og integrationsområdet hænger uløseligt sammen, lyder spørgsmålet til Mattias Tesfaye.