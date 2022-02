Aaja revser indsats for arbejdsmiljøet

Thomas Munk Veirum Mandag, 07. februar 2022 - 14:10

Rettelse: Artiklen er opdateret med oplysning om, at kritikken også rettes mod det grønlandske Arbejdsmiljøråd, der er sammensat af medlemmer fra faglige organisationer her i landet.

Det kræver mere end at lave pjecer for at sikre et godt arbejdsmiljø her i landet. Sådan lyder kritikken fra folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), efter at hun har fået svar på en række spørgsmål om arbejdsmiljøindsatsen i Grønland.

- Arbejdstilsynet i Grønland har været for usynlige, men sidder med et af de vigtigste områder, da godt eller dårligt arbejdsmiljø påvirker bredt og vidt, lyder det fra politikeren i en pressemeddelelse.

Det er Danmark, der har ansvaret for området, og kritikken er altså rettet mod den danske regering, som i sidste ende har ansvaret og det grønlandske Arbejdesmiljøråd, som er sammensat af medlemmer fra de faglige organisationer.

I en række skriftlige svar kommer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (Soc.) med en række oplysninger om arbejdsmiljøindsatsen.

Årsrapport fra 2017

Aaja Chemnitz Larsen har blandt andet spurgt, hvorfor den seneste offentlige årsrapport fra Arbejdsmiljørådet i Grønland stammer tilbage fra 2017.

Til det svarer beskæftigelsesministeren, at Arbejdsmiljørådet oplyser, at rådets årsberetninger vil blive oversat og lagt på hjemmesiden snarest.

- Ift. at styrke arbejdsmiljøet i virksomhederne har Arbejdsmiljørådet udfærdiget pjecer, som løbende bliver sendt ud til virksomheder i Grønland, står der videre i svaret.

Et andet spørgsmål lyder på, om der ventes en afløser for den seneste strategi for Arbejdsmiljørådet, som udløb i 2018. Ministeren svarer, at der ventes en ny strategi i 2022.

- Kan ikke reduceres til pjecer

Men Aaja Chemnitz Larsen er ikke tilfreds med svarene:

- Med regeringens egne ord så bør et Arbejdstilsyn medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Det er desværre langt fra den indsats vi ser i dag.

- Vi kan ikke reducere arbejdsmiljøindsatsen til at udstede pjecer og særligt ikke hvis indsatsen på arbejdspladsen ikke følges op af tilsyn og den sparsomme information er forældet, udtaler politikeren.