Aaja ønsker afklaring om vaccineregning

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. marts 2021 - 17:45

Landslæge Henrik L. Hansen har tidligere oplyst, at Danmark betaler regningen for Covid-19-vaccinen, som de grønlandske borgere i denne tid får. Der er imidlertid ingen tvivl om, at borgerne skal vaccineres igen på et senere tidspunkt akkurat som det er gældende for influenza-vaccinationer, som gentages en gang om året.

Folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen, IA, har spurgt sundhedsminister Magnus Heuniche, ”hvad årsagen er til, at Danmark og ikke Grønland selv, har betalt vaccinerne på trods af, at Grønland selv har hjemtaget størstedelen af sundhedsområdet”.

Hvad koster det?

- Er der tale om et område, som ikke er hjemtaget og hvis ikke, har Naalakkersuisut da ikke tilbudt at betale for vaccinerne selv? Hvad har vaccinerne i Grønland kostet den danske stat, spørger IA-politikeren.

Overfor Sermitsiaq.AG siger Aaja Chemnitz Larsen, at hun mener, at det er fint, at Danmark betaler for vaccinerne, ”men det undrer mig, da det normalt vikl være noget, vi selv skal betale for”.

Mere viden

- Hvis Danmark betaler nu, vil de så også betale for de grønlandske vaccinationer fremadrettet. Det er på sin plads at vide mere om dette, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Ritzau oplyste tilbage i december på grundlag af EU-dokumenter, at det kostede EU cirka 115 kroner pr vaccine fra Pfizer og BioNTech. Da to vaccinestik er påkrævet, løber regningen for den enkelte borger således op i cirka 230 kroner.

Udgiften for de dyre vaccinedråber til hele den grønlandske befolkning kan dermed ende i nærheden af en million kroner alt efter hvor grænsen rent aldersmæssigt vil ligge.