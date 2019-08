Aaja ønsker afklaring om Kangerlussuaq

Walter Turnowsky Torsdag, 08. august 2019 - 12:51

Det danske forsvar ønsker fortsat at benytte lufthavnen i Kangerlussuaq. Det meddelte den daværende forsvarsminister Claus Hjorth Fredriksen (V) i marts i år.

Nu er hans efterfølger, Trine Bramsen (S) indkaldt til et åbent samråd om spørgsmålet i grønlandsudvalget. Det sker på foranledning af Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Jeg syntes det er vigtigt at få en afklaring af, hvilke planer forsvaret har for Kangerlussuaq, siger IA's folketingsmedlem til Sermitsiaq.AG.

Konkret vil Aaja Chemnitz Larsen (IA) spørge forsvarsministeren om, hvad hun kan 'oplyse om forsvarets ønske om fortsat anvendelse af Kangerlussuaq, når nye lufthavne åbner i Nuuk og Ilulissat, og herunder hvilke investeringer forsvarets fortsatte anvendelse af Kangerlussuaq vil indebære og hvem der vil skulle finansiere disse investeringer.'

Samråd udløste nye spørgsmål

Oprindeligt stillede Aaja Chemnitz Larsen samrådspørgsmålet i april efter et lukket samråd med daværende udenrigsministeren Anders Samuelsen (LA).

- Under det samråd blev en række spørgsmål henvist til forsvarsministeren, så derfor bad jeg om at få indkaldt til dette åbne samråd.

Sidste år meldte det amerikanske forsvar ud, at man var interesseret i at investere i den grønlandske lufthavne til kombineret militært og civilt brug.

- Også på dette punkt er det vigtigt med en afklaring af, hvad der ligger i dette. Er det Kangerlussuaq, man her henviser til?

Forsvar og turisme?

Siden april er regeringens farve som bekendt skiftet fra blå til rød, og det giver samrådet ny aktualitet.

- Nu er det så yderligere interessant at få afklaret om den nye regering fastholdet planerne om, at forvaret fortsat vil bruge Kangerlussuaq.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i IA er fortalere for at undersøge mulighederne for at bevare Kangerlussuaq. Derfor er det interessant at få afklaret om en anvendelse til turisme kan kombineres med forsvarets opgaver i Grønland.

Samrådet afholdes 27. august.