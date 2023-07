Aaja om nye tal for kommunefogeder: - Nedslående nyt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 05. juli 2023 - 11:51

En ny opgørelse over antallet af kommunefogeder viser, at ti bygder stod uden kommunefoged per 31. maj i år.

Rigspolitiet har udarbejdet opgørelsen, fordi folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) har spurgt justitsministeren om sagen.

Opgørelsen viser også, at der pr 31. maj var ansat 57 kommunefogeder ud af en samlet normering på 72. 10 bygder stod uden kommunefoged 31. maj, mens nogle andre måske er normeret til to kommunefogeder men har kun én.

Langvarigt problem

Aaja Chemnitz mener, opgørelsen er trist nyt:

- Det er nedslående nyheder at få, for problemet med mangel på kommunefogeder har jeg arbejdet med lang tid politisk, siger Aaja Chemnitz til Sermitsiaq.AG.

Kommunefogedens opgaver Kommunefogeden skal opretholde ro og orden og føre kontrol med, at love og andre retsregler overholdes – altså opgaver af politimæssig karakter. Derudover kan du også blive bedt om at løse administrative opgaver, herunder foretage forkyndelse, sætte lejere ud af lejemål og inddrive bøder.



De politimæssige opgaver, som du forventes at løse, vil som regel være forholdsvis ukomplicerede, idet komplicerede efterforskningsskridt normalt vil blive foretaget af uddannede polititjenestemænd. Kilde: Grønlands Politi

Hun peger på at hun tidligere har fået afsat en pulje til rekruttering af kommunefogeder, og det var medvirkende til, at man kom ned på, at kun fem bygder manglede en kommunefoged.

- Det har også været en længerevarende indsats at sikre, at visse steder, hvor der kun er én kommunefoged, vil vi gerne have to, siger Aaja Chemnitz.

Vil arbejde for højere løn

Politikeren fortæller, at hun har bedt om en status på antallet af kommunefogeder efter et møde med KANUNUPE - bygdernes forening.

- Det ser værre ud end sidste gang vi fik tal på det, og det viser, at der er behov for at have et politisk fokus på at løse problemet, siger Aaja Chemnitz og fortsætter:

- Det, man kan politisk, er at sikre nogle flere penge til at ansætte kommunefogeder og endnu vigtigere, at vi sikrer en højere løn til kommunefogederne. Det har jeg tidligere søgt den danske regering om, hvilket jeg fik afslag på, men det kommer jeg til at tage op igen.

Politidirektør: Ikke tilfredsstillende

Politidirektør Bjørn Tegner Bay oplyser i et skriftligt svar, at det aktuelle antal bygder uden kommunefoged er faldet til ni. Han siger, at politiet holder skarpt øje med udviklingen:

- Det er ikke tilfredsstillende, at vi har bygder uden kommunefoged. Vi arbejder derfor hele tiden målrettet på at få de ledige stillinger besat.

- Erfaringsmæssigt er der typisk gennemsnitligt ca. fem bygder, hvor vi har meget vanskeligt ved at rekruttere. At tallet lige nu er ni, tilskriver jeg kortvarige vakancer i forbindelse med skift på kommunefogedposterne, men det er noget vi holder vågent øje med, og vi arbejder hele tiden med at rekruttere. Ser vi på hele 2023, er der blevet ansat fem nye kommunefogeder – to af dem i juli måned, skriver Bjørn Tegner Bay om problemstillingen.

Han siger desuden, at borgene ikke skal frygte, at politiet ikke vil reagere på anmeldelser:

- Man skal samtidig huske på, at politifolk på den nærmeste politistation altid vil rykke ud til en bygd, hvis der er behov for det. Man skal derfor ikke frygte, at politiet ikke vil modtage en anmeldelse og reagere på den, selvom man bor i en bygd uden kommunefoged.