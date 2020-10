Aaja i kontroversiel udmelding: Luk bygder naturligt

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. oktober 2020 - 07:00

Obs. rubrik ændret kl. 8.40

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) tog et politisk sprængfarligt emne op under Folketingets åbningsdebat torsdag; lukning af bygder og samling af befolkningen på færre bosteder i Grønland for at kunne højne velfærden.

Under sin tale torsdag aften kom Aaja Chemnitz Larsen med sin vision for, hvordan udviklingen skal være for det grønlandske samfund, og har pegede hun på, at der må blive færre bosteder for at velfærdsniveauet kan højnes:

- Personligt mener jeg faktisk også, at vi skal være færre steder end de knap 80 bosteder, som vi har i dag i Grønland. Byerne skal udvikles driftige bygder bevares, og andre bygder lukkes naturligt ned.

Anarki og lovløshed

Her skal vi være med til at sikre, at folk bliver hjulpet ind til byerne på en skånsom og klog måde. Til gengæld skal vi sikre og love bedre velfærd, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Politikeren henviste blandt andet til den sværere adgang til sundhedsvæsenet ude i bygderne:

- Min oldemor døde af kræft i bygd uden at blive tilset af en læge, og jeg synes, det er uværdigt, at sundhedsbetjeningen i Grønland daler - særligt ude i bygderne, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Hun kom også ind på, at det på trods af en mangeårig indsats ikke er lykkedes at skaffe kommunefogeder til alle bygder:

Vi bør samles og blive flere

- Konsekvensen er anarki og lovløshed ude i bygderne, og det drejer sig også om bygder, med en historik med mange overgreb på børn. Det kan vi ikke være bekendt, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

- Jeg ved godt, det er en brandvarm kartoffel at tage op her i Folketinget, og at det er en debat, der også skal tages hjemme i Grønland, fortsatte hun.

- Min vision er at vi i fremtiden skal være et forbillede i forhold til at skabe innovative sociale løsninger for de allermest udsatte børn i Grønland.

- Jeg tror løsningen for bedre velfærd er, at vi samler os færre steder og generelt bliver flere mennesker i Grønland, lød det fra politikeren.