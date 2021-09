Aaja går efter toppost i IA's ledelse

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. september 2021 - 13:46

Inuit Ataqatigiit holder landsmøde fra fredag til søndag i denne weekend, og det kan blive med et kampvalg om posten som organisatorisk næstformand.

Posten bestrides i øjeblikket af Agathe Fontain, og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har nu meldt sig som udfordrer.

Hun siger til Sermitsiaq.AG, at hun stiller op til en post i partiledelsen, fordi hun mener, at IA's politik skal være mere tydelig:

- Det, som vælgerne har valgt os på, skal de også kunne se i den officielle politik, der føres, siger hun.

Aaja: Værnepligtsuddannelse bør fortsætte

Konkret mener hun, at det bør skinne tydeligere igennem, at IA går ind for kompetenceopbygning i Grønland:

- Vi må tænke strategisk på, hvordan vi kan stå stærkere. Det gælder eksempelvis en værnepligtsuddannelse, som jeg gerne ser fortsætter.

- Vælgerne stemte IA ind med 12 mandater, og det synes jeg også skal afspejles i, at vores politik bliver efterlevet. Lokalt er der også ting, der er vigtige i eksempelvis Kangerlussuaq, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Dermed går Aaja Chemnitz Larsen på tværs af udmeldinger fra det IA-ledede Naalakkersuisut. Naalakkersuisut har tidligere i år sørget for, at Forsvarets afprøvninger til værnepligt i Grønland blev aflyst med henvisning til et ønske om demilitarisering.

Har kritiseret udmelding om forsvarsuddannelse

Naalakkersuisut har også sendt signaler om, at man ikke ønsker en forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq, som Folketinget har bevilget penge til. Den udmelding har Aaja Chemnitz Larsen også tidligere kritiseret.

Ifølge Chemnitz Larsen skal der rettes op ved en stærkere inddragelse af partiets bagland:

- Der er behov for en professionalisering af partiet. Vi skal have styr på nogen interne ting, der kan sikre inddragelse løbende, så det ikke kun sker engang i mellem fysisk. Det har jeg nogle idér til, siger hun.