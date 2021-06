Aaja forsvarer dansk milliard-aftale

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. juni 2021 - 11:44

Selvom Naalakkersuisut har meldt ud, at man ikke er interesseret i den arktiske kapacitetspakke, hvor Folketinget er blevet enige om at styrke forsvaret i Arktis med et milliardbeløb, så fastholder folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), at tiltagene i pakken er gode for Grønland.



I pakken ligger blandt andet en dansk investering på omkring 750 millioner kroner i langtrækkende droner, som kan styrke overvågningen af Grønland og farvandet omkring.

Og det er en helt nødvendig foranstaltning ifølge IA-politikeren:



- Fokus på øget overvågning er nødvendigt. En større Arktis analyse fra 2016 har dokumenteret behovet, som kun er blevet større med årene.

'Russiske ubåde og kinesiske krigsskibe'

- Der er allerede russiske ubåde og kinesiske krigsskibe i grønlandsk farvand, og man er simpelthen nødt til at vide mere om, hvad der foregår i vores område, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.



Hun lægger også vægt på, at en bedre overvågning af Grønland også har til hensigt at styrke Forsvarets arbejdet med eksempelvis SAR-operationer, og dermed har øget overvågning både et militært og civilt formål.

Et andet hovedelement i kapacitetspakken er oprettelsen af en forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq. Også det er god idé, siger politikeren:



- Vi kan altid drøfte, om det skal være en almindelig værnepligtsuddannelse eller mere en beredskabsuddannelse, men det er omsonst at flere grønlændere ikke tager del af Arktisk Kommandos opgaveløsning i vores eget land. Arktisk Kommando løser rigtig mange vigtige civile opgaver, såsom SAR. I en kommende forsvarsuddannelse er det selvfølgelig vigtigt at få inddraget kommunen og Naalakkersuisut.

Går imod sit eget parti

- Det er en ny uddannelsesmulighed i vores eget land. Overordnet giver det god mening at sikre, at flere grønlændere kommer ind i Forsvaret, for de kender sproget og landet, og så får de unge selv en uddannelsesmulighed. Det har politiet også haft god erfaring med, siger Aaja Chemnitz Larsen.



Dermed går folketingsmedlemmet altså lodret imod udmeldingen fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (PN), og også sit eget parti, der udgør hovedparten af koalitionen i Naalakkersuisut.



Pele Broberg har overfor TV2 slået fast, at Naalakkersuisut hverken er interesseret i droner eller en forsvarsuddannelse i Grønland.

Må komme med et finansieret alternativ

Hvad siger du til udmeldingen fra Naalakkersuisut?



- Jeg siger bare, at der skal løses en opgave, som er klog at løse ved overvågning og en forsvarsuddannelse. Ellers må man pege på et konkret finansieret alternativ, som kan løse de udfordringer vi står i. Det udestår i dag.



Overfor TV2 og andre medier siger Pele Broberg, at koalitionsaftalen klart siger, at Grønland skal demilitariseres. Naalakkersuisoq siger også, at man ønsker en model efter Islandsk forbillede, hvor der kun er en kystvagt-funktion til stede i Grønland.



Det mener Aaja Chemnitz Larsen dog er urealistisk:



- Hvis man forventer kun at etablere en civil kystvagt, så er jeg nødt til at sige, at den tid er forbi. Der foregår nogle ting i vores område, man er nødt til at overvåge og være meget mere årvågne overfor.