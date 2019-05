Aaja om flygtning: Pele vildleder og skader Grønlands troværdighed

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. maj 2019 - 09:50

Pele Broberg fastslår, at de danske myndigheder ikke har lovhjemmel til at sende en flygtning til Grønland, hvilket skete den 12. april. Partiet henviser til en redegørelse for udlændingeområdet.

Aaja Chemnitz Larsen går i rette med Pele Broberg og oplyser i en pressemeddelelse, at Grønland tilbage i 2000 vedtog at godkende en anordning fra Danmark om blandt andet modtagelse af flygtninge.

- Danmark administrerer området på vegne af Grønland, men den politiske beslutningsret er i Grønland, som det er med alle sager i Folketinget. Dette blev besluttet af et flertal i Inatsisartut og er stadfæstet i anordning nr. 50 af 23. februar 2011, forklarer Aaja Chemnitz Larsen og understreger:

Grønlandsk flygtningenævn

– Der er således ikke tale om, at Danmark har besluttet, at sende en flygtning til Grønland. Der er tale om et grønlandsk flygtningenævn, hvor bl.a. Grønlands Selvstyre og Advokatrådet har udpeget medlemmer til flygtningenævnet, som gælder for Grønland, fastslår hun, der er kritisk over for Naalakkersuisut, der ikke orienterede Kommuneqarfik Sermersooq rettidigt og man ikke har taget initiativ til en lov om integration.

Henvendt til Pele Broberg siger IA-politikeren:

- At bebrejde Danmark i denne sag er at skyde forbi målet og udstille sin egen uvidenhed på området. Det svækker Grønlands troværdighed.