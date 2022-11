Aaja Chemnitz: Løkke ringede på valgnatten

Ritzaus Bureau, Merete Lindstrøm Onsdag, 02. november 2022 - 15:41

Aaja Chemnitz oplyser til Sermitsiaq.AG, at Moderaternse formand Lars Løkke ringede til hende på valgnatten for at høre, om hun kunne støtte en ren blå regering. Det kan hun ikke da flere partier ligger for langt fra det værdisæt IA læner sig op af.

- For mig at se er det ikke en mulighed, for vi kan ikke pege på Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne som parlamentarisk grundlag for en regering, som vi kan se os selv i, siger hun.

Flere af de danske medioer har opsnappet historien og Ritzau har talt med hende og undersøgt de andre nordatlantiske mandaters holdning.

Aaja Chemnitz fortæller til Ritzau, at Lars Løkke Rasmussen ringede til hende, efter at alle stemmerne var talt op efter midnat.

- Det var i går, han ringede. Det var, efter at resultatet lå klar, siger hun.

Spørgsmål: Havde du indtrykket af, at han afsøgte muligheden for at gå til højre og danne en ren blå regering?

- Jeg tænker, at alle er ude og afsøge forskellige muligheder. Det er det, jeg kan sige til dig, siger Aaja Chemnitz.

Som det ser ud nu peger Aaja Chemnitz på Mette Frederiksen som statsminister i en bred, rød regering.

IA har traditionelt peget på en rød regering.

Efter valget står rød blok til 87 mandater, men tre af de i alt fire nordatlantiske mandater peger på Mette Frederiksen. Heriblandt altså IA.

Dermed kan blokken tælle til de nødvendige 90 mandater, der skal til for at danne et flertal.

Blå blok, som har fået 72 mandater, får støtte fra ét af de færøske folketingsmedlemmer, og hvis Løkkes 16 mandater lægges oveni, står blokken til 89 mandater.

Med IA's støtte ville blå blok derfor kunne mønstre 90 mandater.

- En ren blå blok ser jeg ikke IA støtte. Men jeg synes ikke, at man på forhånd kan sige, at vores mandat på forhånd er givet til en ren rød blok, siger Chemnitz.

- Det er op til nogle forhandlinger, og vi er nødt til at sikre, at der er en større lydhørhed over for IA’s krav.

Hun afviser ikke, at IA kan finde på at kræve en ministerpost til gengæld for mandatet.

- Det, synes jeg ikke nødvendigvis, er det vigtigste, at der er poster til os som politikere. Det vigtigste er politikken, siger hun.

Både IA's Aaja Chemnitz og Siumuts Aki-Matilda Høegh-Dam er blevet genvalgt. Det er Sjúrður Skaale fra Socialdemokratiets søsterparti Javnaðarflokkurins også.

Anna Falkenberg fra Sambandspartiet er ny i Folketinget. Hun peger på Jakob Ellemann-Jensen.

Ritzau har også kontaktet Sjúrður Skaale og spurgt, om han er blevet kontaktet af Lars Løkke Rasmussen. Det afviser han at svare på.

Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut siger, at hun ikke er blevet kontaktet af Lars Løkke Rasmussen.

Ritzau forsøger desuden at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.