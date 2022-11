Aaja Chemnitz understreger: Vores mandat er ikke gratis

Merete Lindstrøm Onsdag, 02. november 2022 - 10:59

Aaja Chemnitz er fortsat at finde i Foketinget den kommende valgperiode. Det står klart efter natten afgørelse.

Hun har ved dette folketingsvalg fået 4.289 stemmer mod 5.669 ved seneste valg i 2019.

- Det er fantastisk og en lettelse at komme ind igen. Der er mange opgaver, som jeg ved, at jeg med mine erfaringer kan være med til at løse på bedst mulig måde for Grønland.

Afventer nu hvad Mette Frederiksen vil

Nu skal der dannes en ny regering og Aaja Chemnitz kan blive tungen på vægtskålen, hvis Mette Frederiksen vil have et rødt flertal bag sig.

- Vi er som jeg hele tiden har sagt Grønlands frie stemme og en naturlig del af rød blok. Men vi har ikke givet vores mandat uden forhandling. Nu skal vi i gang med at forhandle og se, hvad vi kan få af de ting, vi lægger på bordet.

Aaja Chemnitz har tidligere på ugen sagt til Sermitsiaq.AG, at hun vil pege på Mette Frederiksen som statsminister og, at hende håb er en bredere regering over midten. Men selvom hun vil pege på en rød statsminister, følger der en række krav med mandatet fra IA. Aaja Chemnitz ser også frem til at høre, hvad Mette Frederiksen vil i den kommende tid.

- Det kræver nu, at vi får en Mette Frederiksen på banen med, hvad det er for et projekt, hun gerne vil have med en bred regering over midten.

Vil have indflydelse hvor det gælder

Aaja Chemnitz har inden valget lavet en liste over ti krav, som hun håber at få igennem ved regeringsforhandlingerne, men det vigtigste bliver at få indflydelse, der hvor det betyder noget.

- Grønland skal sidde med i forhandlinger, som har med Grønland at gøre. Det betyder også på socialområdet, forsvarsforlig og udenrigspolitisk råd.

Der er i løbet af valgkampen været klart at de to grønlandske folketingsmedlemmer ikke altid har været på lige god fod. Under nattens snak hos KNR efter det stod klart de fortsætter side om siden understregede begge at samarbejdet kan blive endnu bedre i den kommende valgperiode, for at sikre mest muligt indflydelse.

- Vi har allerede samarbejdet om en lang række ting og sager men jeg synes for eksempel vi skal have en drøftelse af, om vi skal have en nordatlantisk gruppe med vores færøske kollegaer.

- Aaja Chemnitz mener det blandt andet kan styrke chancen for at få flere penge til forskellige projekter i Grønland og på Færøerne og håber også, at det kan munde ud i nordatlantisk kollegie i København.

Er gået en del tilbage

Aaja Chemnitz erkender, at valget har kostet hende en del af opbakningen fra seneste valg, og hun mener det blandt andet handler om den hårde tone i valgkampen og sprog.

- Det er et udtryk for en antikampagne, der er kørt mod mig. Jeg er klar over, at jeg naturligt har nogle ods imod mig på grund af, at mit primære sprog er dansk. Det havde jeg også ved de seneste valg og det betyder, at jeg har en begrænsning for, hvor langt jeg kan nå ud til vælgerne.