Aaja Chemnitz og Folketinget sikrer midler til kamp mod seksuelle overgreb

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. november 2023 - 13:17

Aaja Chemnitz er tilfreds efter årets SSA-forhandlinger om sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet i Folketinget.

Det er nemlig lykkedes at få regeringen til at afsætte 18 millioner kroner til kampen mod seksuelle overgreb på børn og unge, personaleløft i psykiatrien og De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere i Danmark.

Disse midler viderefører og styrker den eksisterende indsats for udsatte børn og unge, som blev igangsat i 2020 med et beløb på 80 millioner kroner fordelt på fire år fra Danmark.

Vanskeligt at sikre finansiering

Aaja Chemnitz har siden april forsøgt at komme igennem med ønskerne på området.

- Det er glædeligt, at vi har sikret midler til indsatsen i de kommende år. Men forhandlingerne har også vist, hvor vanskeligt det er at sikre kontinuerlig finansiering. Der er fortsat behov for tæt koordination med Naalakkersuisut for at presse regeringen til at fortsætte kampen mod seksuelle overgreb, såfremt der stadig er et ønske om samarbejde med Danmark på socialområdet."

Aaja Chemnit har i foråret stillet forslag til regeringen om at afsætte 48 millioner kroner over de næste fire år til de grønlandske huses indsats for nytilkomne grønlændere i Danmark. Midlerne var oprindeligt planlagt til at udløbe ved udgangen af året og har haft stor betydning for husenes opsøgende arbejde. Regeringen har med den nye aftale valgt at afsætte 11.5 millioner kroner til det kommende år med mulighed for at forhandle de næste år på plads senere.

Håber på midler til sagsbehandling

Tidligere i år mødtes Aaja med Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) for at diskutere løftet af psykiatrien i Grønland. Som et resultat af deres samtaler og med et pres fra Naalakkersuisut har der nu blevet afsat 3,3 millioner kroner til psykiatriassistance til Grønland.

Aaja Chemnitz understreger, at behovet for midler og personale til psykiatrien og samarbejde på sundhedsområdet er uundværligt.

- Sundhedsvæsnet i Grønland står over for store udfordringer, og det glæder mig, at regeringen har åbnet døren for et samarbejde på sundhedsområdet. Dette samarbejde skal vi dyrke.

Med midlerne i hus mangler der dog afklaring på, om det forsat er danske midler, der skal finansiere rejseholdet, øget indsats på sagsbehandling i kommunerne og til behandling af krænkere.