Aaja Chemnitz Larsen: Opret en katastrofefond mod nye overgreb af børn og unge

Onsdag, 29. maj 2019 - 08:46

Aaja Chemnitz Larsen ser gerne, at der etableres en katastrofefond. Fonden skal sikre bedre indsats mod seksuelle overgreb på børb og unge.

Det skriver folketingskandidaten i en pressemeddelelse.

- Når vi kan etablere katastrofefond for fiskere, hvorfor nøler vi så når det kommer til overgreb på børn? Det spørger Aaja Chemintz Larsen i en pressemeddelelse.

Forslaget kommer efter, debatten om den offentlige omsorgssvigt af børn er blusset op igen.

DR-dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder” har vakt forargelse over, at Kommuneqarfik Sermersooq sylter presserende sager om børn i Tasiilaq.

Det gælder hele landet

Aaja Chemnitz Larsen, og flere fremtrædende politikere, gør dog opmærksom på, at tilfældet i Tasiilaq ikke er enestående. Det gælder for hele landet.

- Vi har – og har længe haft – en lang række bosteder i hvad der reelt er en social undtagelsestilstand, som vi har set det i Tasiilaq, men så sandelig også andre steder i landet. Derfor mener jeg, at vi bør sætte en række initiativer i gang med det samme, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Flere forslag

Naalakkersuisut har efterkommet hele Inatsisartut’s krav om at bede om hjælp til Danmark. Det skete til trods for, at naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S), har understreget op til flere gange, at der skal ske yderligere undersøgelser af tilstanden, før Naalakkersuisut tager stilling til, om der er behov for mere hjælp fra staten.

IA-politikeren har flere konkrete forslag til, hvordan man kan nedbringe antallet af overgrebmod børn og unge.

Forslag til at nedbringe seksuelle overgreb på børn og unge:

Etablering af et katastrofefond som skal sikre økonomien til de nødvendig tiltag og indsatser

Hurtigere retshandlinger og straks-domme ved erkendteovergreb. Sager skal ikke syltes flere år

Familiekostskole skal etableres til familievejledning til familier med børn mellem 0-2 år, så forældrekompetencerne styrkes. Dette kan etableres i samarbejde med fx danske fonde.

Etablering af et hurtigtarbejdende rejsehold med attraktive ansættelsesforhold og relevante faglig baggrund

Screening af alle berørte borgere der skal afdække behov for fx flytning, social indsats , psykologbistand osv. og en retsgaranti for hurtige tilbud.

Uddannelse, nye lokale arbejdspladser og bedre tilbud skal være del af helhedsindsatsen.

Kommunen skal bevilge driftsmidler til værestedet for børn Armangivat, som skal være døgnåbent og agere som akut anbringelsessted ved lønudbetaling.

Børnehuse med behandling til omsorgssvigtede og misbrugte børn bør etableres med økonomisk støtte fra Danmark.

- Det er en national katastrofe når generation efter generation oplever at vokse op med seksuelle overgreb. Det ødelægger liv, det driver folk ud i misbrug og selvmord, og jeg mener, det er en national tragedie og en national katastrofe. Jeg savner at Naalakkersuisut viser beslutsomhed og initiativ og ikke bare dukker sig i debatten eller forsøger at tørre ansvaret af på landets kommuner, siger hun i en pressemeddelelse.