Aaja Chemnitz Larsen ny formand for Arktisk Komité

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. april 2021 - 12:27

Aaja Chemnitz Larsen er ny formand for den Internationale Komité, Standing Comittee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR), også kaldet den arktiske komité.

Grønland får med folketingsmedlemmets formandskab mulighed for at få en central stemme i den fortsatte drøftelse af udviklingen i Arktis.

- Komitéen er helt unik, fordi den samler parlamentarikere fra alle de arktiske lande, og direkte drøfter udvikling og behov i regionen. Interessen for Arktis er åbenlyst på sit højeste, og det forpligter mig og mine kollegaer, fra de andre syv arktiske lande, når vi skal arbejde for fred, stabilitet og udvikling i det arktiske område, udtaler Aaja Chemnitz Larsen i forbindelse med udnævnelsen.

Chemnitz Larsen har de seneste seks år været Folketingets repræsentant i komitéen, og hun oplever udpegelsen til formand som en stor tillidserklæring fra de øvrige medlemmer.

- Arbejdet i Arktis-komitéen ligger i direkte forlængelse af mit arbejde som parlamentariker for Grønland i Danmark, med stor mulighed for at præge debatten om udviklingen i Arktis. Både for Grønland og for Rigsfællesskabet giver posten nogle muligheder for at sikre fokus på de vigtige dagsordner. Jeg glæder mig meget til arbejdet, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Stor fokus på Arktis

De seneste par år er Arktis blevet mere interessant for stormagterne, hvilket har skabt en større interesse for Grønland og for Danmark.

Den nyvalgte formand understreger, at den Arktiske Komité kan bidrage til at drøfte og påvirke regionens samlede udvikling, og at behovet for samarbejde i regionen kun vil blive større de kommende år.

- Derfor er timingen og betydningen af arbejdet i komitéen også kun blevet større med tiden og det giver store muligheder for Grønland og Rigsfællesskabet, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Jordnære emner

Komitéen blev oprettet i 1993 og består af repræsentanter fra USA, Canada, Rusland, Danmark/Færøerne/Grønland, Sverige, Norge, Finland og Island. EU, Vestnordisk Råd, Nordisk Råd er også repræsenteret i komitéen.

Komitéen har fokus på spørgsmål som særligt påvirker tilværelsen i Arktis, såsom klimaforandringer, oprindelige folks rettigheder, infrastruktur, digitalisering, uddannelse og erhvervsudvikling.

- Hvor drøftelserne i for eksempel Arktisk Råd også omfatter en række ikke-arktiske stater og ofte har en ramme af geopolitiske interesser og underliggende dagsordner der rækker ud over Arktis-spørgsmål, så er den Arktiske komité meget mere direkte optaget af de arktiske befolkningers virkelighed. Det synes jeg er en stor styrke, der giver arbejdet meget stor mening. At skabe bedre levevilkår for folk i Arktis er mit hovedfokus i politik og nu får jeg en ny, betydningsfuld platform til at styrke det arbejde, slutter Aaja Chemnitz Larsen.