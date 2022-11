Aaja Chemnitz er fortrøstningsfuld efter forhandlinger med Mette F

Merete Lindstrøm Fredag, 04. november 2022 - 11:53

Aaja Chemnitz (IA), der netop er blevet genvalgt til Folketinget, holder fortsat alle døre på klem. Hun har fredag formiddag været til indledende forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg og har senere fredag et møde med Lars Løkke fra Moderaterne.

Aajas 10 krav Bekæmpelse af overgreb på børn

Kollegie i København

Frit sygehusvalg og adgang til kræftpakke samt patienthjem i Jylland

Ny tilsynsenhed under Arbejdstilsynet samt oplysningskampagne

Politistation i Kangaatsiaq

Lige løn til betjente

Historisk udredning (inkl. undskyldning og erstatning)

Lokal infrastruktur

Øget overvågning af luftrummet og cybersikkerhedskurser

internet til hele Grønland

- For mig at se, er der et politisk ønske om et bredere flertal end kun 90 mandater, som er det snævrest mulige. En sådan konstellation kan være meget sårbar, derfor støtter vi også op om Mette Frederiksens ønske om en bred regering over midten.

Aaja Chemnitz har en liste med ti krav, som hun vil forsøge at få igennem i denne valgperiode og det virker ikke urealistisk er hendes indtryk efter mødet fredag.

- Det er kun de indledende forhandlingerne der er sat i gang, men der blev nikket rundt om bordet. Det virker til at der er forståelse for at vores krav skal indfries i denne valgperiode og at det er realistiske krav vi stiller.

Plads til gaver

Et ønske som Aaja Chemnitz også stiller med er, at der skal være grønlandsk deltagelse ved et kommende forsvarsforlig, og det ser ifølge det grønlandske folketingsmedlem ud til at være muligt.

Ud over krav til en kommende regering og det videre samarbejde med Socialdemokratiet, så havde Aaja Chemnitz også gaver med til den fungerende statsminister og forhandlingsleder.

- Jeg havde en lille gave med til Mette Frederiksen. Det var et par små sælskindsluffer til at hænge op på væggen som tak for hendes indsat og samarbejdet i den forgangne valgperiode. Særlig for undskyldningen til eksperimentbørnene og løftet om den historiske udredning.

Uundgåeligt emne

Netop kolonihistorien vil altid være en del af samtalen, understreger Aaja Chemnitz.

- Vi har altid historien med os i rummet i vores relationer. Men vi har også nutidige udfordringer og en fremtidig relation, der skal fungere.

Det er ifølge hende en balance mellem nutid og fortid, der er vigtig at finde.

- Valgkampen var et udtryk for, at identitet fylder meget i Grønland. Vi har brug for at være stolte og stærke i vores egen identitet. Men vi ser også, at staten fylder meget i det grønlandske samfund. Derfor er det vigtig at holde fast i vores den identitet og kultur men samtidigt åbne op for resten af verden og Danmark.

Ud over lufferne havde Aaja Chemnitz også et grønlandsk flag med til forhandlingsbordet, som ikke bare er til pynt.

- Det er vigtigt at der hele tiden er fokus på Grønland i forhandlingerne, lyder forklaringen.