Aaja Chemnitz om borgermøde på HHE: - Det var en kæmpe succes

Torsdag, 23. marts 2023 - 15:03

- Sikke et stort fremmøde. Jeg havde slet ikke regnet med at se så mange.

Ros var der masser af fra Aaja Chemnitz (IA), der onsdag bød velkommen til borgermødet om det kommende forsvarsforlig.

Og fremmødet i det store lokale på Hotel Hans Egede i Nuuk var også flot. Her havde 80 borgere taget plads, mens 20 borgere fulgte med på en livestream for at høre oplæg fra henholdsvis Sara Olsvig, formand for ICC, Rasmus Lohse, formand for Folk og Sikkerhed i Grønland og Michael Zilmer-Johns, som nu er gået på pension efter 44 års tjeneste i Udenrigsministeriet.

Sidstnævnte har senest været formand for den sikkerhedspolitiske analysegruppe om kongerigets forsvar og sikkerhed frem mod 2035, som blandt andet skal danne grundlaget for det kommende forsvarsforlig.

Krudt og kugler

Han konstaterer ikke så overraskende, at forholdet mellem stormagterne desværre udvikler sig meget negativt. Det er præget af rivalisering, mistillid og benhård konkurrence om forsyningskæder og kontrol af fremtidige teknologier. Retorikken bliver skarpere og skarpere.

- Det er desværre ikke lykkedes at holde Arktis fri at de stigende spændinger og fastholde regionen som et lavspændingsområde. Stormagterne opruster - også oppe hos jer.

Sådan lyder meldingen fra Michael Zilmer-Johns på en forbindelse fra København. Men forsvarsforliget handler ifølge Aaja Chemnitz, ikke kun om krudt og kugler.

- Det handler i høj grad om at sikre jeres stemme. At folkets stemme bliver taget med i overvejelserne til det kommende forsvarsforlig, siger hun.

Efterlyses mere viden

Derfor havde folketingspolitikeren efter oplæggene planlagt en workshop, hvor alle de fremmødte borgere blev delt op i grupper af 12 og fik udstukket et emne, som kredsede om forsvars- og sikkerhedspolitikken, hvorefter en repræsentant fik mulighed for at give gruppens syn på sagen.

- Det var en kæmpe succes, siger Aaja Chemnitz dagen derpå:

Hun lægger særlig vægt på, at der var så mange unge mennesker, som også havde holdninger til en beredskabsuddannelse i Grønland.

IA-politikeren sidder tilbage med et indtryk af, at der efterlyses noget mere viden om, hvordan den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation ser ud i forvejen.

- Der var for eksempel ikke mange, der var opmærksom på, at der kommer en beredskabsuddannelse i Kangerlussuaq. Det synes jeg, man er nødt til at informere noget mere om.

Beskyttelse af søkabler

Hun tilføjer:

Borgere var også usikre på, hvor meget overvågning, der er i Grønland i dag, og det er ret afgørende i forhold til at vide, om der sker noget i Grønland, som vi ikke kender til, siger hun.

Men hvilke ønsker og inputs til det kommende forsvarsforlig gjorde størst indtryk på Aaja Chemnitz?

Hun fortæller, at det særligt er borgernes ønske om beskyttelse af søkablerne, som hun vil tage med sig og ikke mindst investering i udvikling af internettet.