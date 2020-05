Aaja er bekymret for ny Arktis-strategi

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. maj 2020 - 10:00

Tidligere på året meldte udenrigsminister Jeppe Kofoed ud, at befolkningerne fra alle rigsfællesskabets tre dele skulle inddrages i arbejdet med Kongerigets nye strategi for Arktis.

- Rigsfællesskabet og Arktis er hjerteblod for regeringen. Og kongeriget har behov for en ny fælles strategi for Arktis, der er i hastig forandring på grund af klimaforandringer og øgede geopolitiske interesser. Det skal være en strategi med fokus på mennesker. Derfor skal befolkningerne fra rigsfællesskabets tre dele også inddrages i arbejdet, lød det fra Jeppe Kofod, i en kronik i netmediet Altinget.

Jeppe Kofod skrev også, at de første måneder af året skulle bruges på at inddrage blandt andre Grønland. Nu frygter folketingspolitikeren Aaja Chemnitz Larsen (IA), at strategien alligevel kan ende som en skrivebordsøvelse udarbejdet af embedsmænd.

Inddrag sociale medier

I et debatindlæg peger politikeren på, at en stort anlagt konference i Ilulissat i slutningen af marts blev aflyst på grund af coronakrisen. På mødet skulle der have deltaget parlementarikere fra alle rigsdele. Derudover har krisen samtidigt sat en stopper for det øvrige arbejde med strategien. Og det er et problem:

- En ny strategi for Arktis giver kun mening i det omfang, som den afspejler ægte inddragelse og lydhørhed over for de mange mennesker og organisationer, der lever i og arbejder med regionen, skriver Aaja Chemnitz Larsen.

Politikeren opfordrer til, at arbejdet med inddragelse nu kommer i gang ved hjælp af digitale muligheder og sociale medier, for strategien er vigtigere end nogensinde, mener politikeren:

- Med amerikansk charmeoffensiv, russisk oprustning og øget kinesisk tilstedeværelse i Grønland, så er det vigtigt, at vi og ingen andre, bestemmer hvad der skal ske i Arktis, skriver Aajas Chemnintz Larsen.

Strategi skal afspejle Grønland

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S), har tidligere slået fast overfor Sermitsiaq.AG, at Kongerigets nuværende strategi er forældet, fordi den ikke afspejler Grønland tilstrækkeligt:

- Det er Grønland, der er den arktiske del af Kongeriget, og det skal en tidssvarende arktisk strategi afspejle, lød det fra Ane Lone Bagger i februar.