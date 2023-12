Aaja er bekymret over Grønlands fremtid

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. december 2023 - 16:28

Selv om der er mangel på arbejdskraft, vælger 300 til 400 mennesker årligt at flytte til Danmark. Et tal Aaja Chemnitz forventer vil stige de kommende år.

Folketingsmedlemmet er stærkt bekymret over udviklingen og henviser til, at årsagen må findes i de generelle levevilkår, som er blevet forværret og nævner i flæng:

Dyrere dagligvarer

Boligmangel

Mangelfuld sundhedsbetjening

Udfordrede skoler

Hun føler også, at en ”skarp og polariserende politisk tone om, hvem der for eksempel er rigtige og forkerte grønlændere, har en negativ betydning”, hvilket hun tager skarpt afstand fra.

Flere asiatere

- Det er også en faktor, som jeg har indtryk af, at vores studerende i Danmark tænker over, når de overvejer at tage hjem, siger Aaja Chemnitz til Sermitsiaq.AG.

- De seneste fem år er 1000 mennesker fra Asien flyttet til Grønland og har været afgørende for, at befolkningstallet er stabilt. Vi har brug for en respektfuld og nuanceret debat om vores befolkningssammensætning og vores mangel på kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden, fastslår hun.

Hun påpeger også, at der må gøres en konkret indsats for at få de mange unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde, aktiveret.

Stritter imod hinanden

- Det stritter imod hinanden, at vi har 2.500 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde, når vi ser ind i en fremtid, hvor vi mangler 3000 på arbejdsmarkedet. Ja, vi kunne for så vidt løse en stor del af arbejdskraftmanglen, hvis vi gjorde en helhjertet indsats for at få disse unge aktiveret, siger Aaja Chemnitz.

Da man ikke kan tvinge de unge til at videreuddanne sig eller tage et arbejde handler det om at fokusere kræfterne på en tidlig indsats i daginstitutionerne og skolerne, mener hun.

- Hvis vi ønsker et samfund, der er økonomisk bæredygtig, og som skal stå på egne ben, så kræver det politisk handling, understreger Aaja Chemnitz.