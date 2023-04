Aage V. Jensens Fonde sikrer ICC’s midler til at varetage formandskab

Merete Lindstrøm Mandag, 03. april 2023 - 14:27

Aage V. Jensens Fonde har doneret seks millioner kroner til ICC’s arbejde over en 4-årige periode, hvor ICC Grønland har formandskabet for Inuit Circumpolar Council.

ICC´s nye ansigter ICC har ansat Victoria Buschman, som har en doktorgrad i biologi og stor erfaring med forskning i arktisk klima- og miljø. Victoria Buschman kommer til at varetage ICC’s internationale arbejde i Arktisk Råd arbejdsgruppen CAFF, samt indsatserne i forhold til Pikialasorsuaq, klimaændringer, maritimt miljø og fiskeriaftalen i det centrale arktiske ocean. ICC ansætter desuden Kuluk R. Lyberth som Executive Director på formandskontoret. Kuluk R. Lyberth kommer fra en stilling i Udenrigsdepartementet og vil hos ICC varetage sekretariatsbetjeningen af den internationale bestyrelse, bidrage til arbejdet i Arktisk Råd samt deltage i det menneskerettighedsrelaterede arbejde i FN. Samtidig har ICC ansat Ane Mette Andersen som barselsvikar for Office and Project Manager Tukumminnguaq Olsen Lyberth, som vil være på barsel indtil tidligt 2024.

Under formandskabet er det ICC’s kontor i Nuuk, som varetager sekretariatsfunktion for organisationens internationale bestyrelses arbejde. Derfor har det også stor betydning, at det internationalt formandssekretariat fungerer, understreger forkvinde for ICC International Sara Olsvig.

- Det er afgørende for kvaliteten af ICC’s arbejde, at der er et bæredygtigt, internationalt formandssekretariat. Vi har derfor arbejdet hårdt på at tiltrække flere midler, så vi trygt kan varetage de opgaver, der følger med formandskabet.

Færre midler fra landskassen

ICC’s driftsbevilling fra den grønlandske finanslov har siden 2010 været reduceret fra omkring 6 mio. kr. årligt til 2 mio. kr. årligt.

Men Inatsisartut valgte i efteråret 2022 at øge bevillingen med 750.000 kr. årligt frem til 2026, hvor det internationale formandskab overgår fra Grønland til Canada.

På trods af den ekstra bevilling så ligger organisationens kernebudget lavere end sidste gang Grønland havde formandsposten.

Sikrer stabil indsats

Derfor er støtten fra Aage V. Jensens Fonde nødvendig for organisationen, som med pengene har fået mulighed for at ansætte flere medarbejdere, oplyser formanden.

- At vi nu har tre fuldtidsansatte, er en markant fremgang for vores daglige arbejde og jeg ser meget frem til at vi sikrer en massiv og velkoordineret indsats. ICC Grønland har i flere år haft brug for at styrke det internationale arbejde. Kombineret med den øgede bevilling fra Inatsisartut gør støtten fra fonden, at kan vi nu sikre en mere stabil indsats frem mod 2026”, afslutter Sara Olsvig.

Formanden for Aage V. Jensens Fondeoplyser at de med donationen ønsker at styrke ICC Grønlands formandskab og arbejdet med biodiversitet, økosystemer

- Aage V. Jensens Fonde har som en del af sit formål at støtte naturen i Grønland, og med denne donation sikrer vi, at ICC har de rigtige kompetencer – også på naturområdet – under det internationale formandskab, siger Mette Skov, formand for Aage V. Jensens Fonde.