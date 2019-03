Åbningstider for alkohol i påsken fastsat

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 16. marts 2019 - 15:39

Påskeæg og andet mundgodt til påsken kan allerede nu købes i butikkerne i landet.

Selvstyret har nu også sendt en meddelelse om hvilke dage, der vil være mulighed for at købe drikkevarer, der indeholder alkohol.

Der er ikke helt lukket for alkoholsalget i påskedagene.

Butikkerne må ikke sælge alkohol i helligdagene. Og ifølge inatsisartut loven om udskænkning af alkoholholdige drikke, så kan restaurationsbranchen sælge og udskænke alkohol i helligdagene. Dog i en begrænset tidsrum.

Selvstyret har lavet en tidsskema for åbningstider for alkohol i butikkerne i påskedagene. Det samme gælder for udskænkning af alkoholholdige drikke i restaurationsbranchen.

Du kan se tidsskemaet her.

Udskænkning til midnat

Kort sagt er der lukket for alkoholafdelingen i butikkerne i påskedagene, undtagen lørdag den 20. april, hvor alkoholsalget i butikkerne vil være normal.

Der er dog mulighed for at få sig en drink eller to i påskedagene. Ifølge loven er det nemlig muligt for restaurationsbranchen at holde åbent for alkoholsalg i helligdagene. Salget af alkohol er dog begrænset fra klokken 12:00 om dagen og lukker 24:00 fredag den 19. april og mandag den 22. april da de er helligdage.