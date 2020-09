Åbningsdebat: Corona, pædagoger og stenbidersag i fokus

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 29. september 2020 - 14:12

Hjælpepakke til fiskerene, den kommende coronaregning og stenbidersagen samt Kim Kielsens rolle i sagen.

Det er nogle af emnerne, som medlemmer i Inatsisartut ønsker, at Siumut forholder sig til under dagens åbningsdebat i Inatsisartut.

Inatsisartut debatterer Formanden for Naalakkersuisuts, Kim Kielsens åbningstale i Inatsisartuts efterårsmøde.

Noget tyder på, at debatten kan blive langstrakt, og at coronapandemien samt stenbidersagen vil fylde mest. Siumuts ordfører, Karl-Kristian Kruse, fik mange spørgsmål vedrørende coronas konsekvenser og hvordan Siumut forholder sig til stenbidersagen.

IA’s interesse for stenbidere

Det er især Inuit Ataqatigiits formand, Múte B. Egede og medlem Aqqaluaq Biilmann Egede, der interesserer sig for Siumuts holdning til formandens habilitet i stenbidersagen:

- Jeg vil vide, hvad Siumuts holdning er til Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsens forbindelser til stenbidersagen, spørger Aqqaluaq Biilmann Egede.

- Jeg vil ikke stille mig til dommer for, om der er brudt nogen love. Hvis andre synes det, så må de rette henvendelse til den rette myndighed, siger Karl-Kristian Kruse.

Tillie Martinusen påpeger herefter, at Inatsisartut er den øverste myndighed, som skal tage stilling til Revisionsudvalgets kritik af fomanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

Hjælp til fiskere

Både Atassuts Siverth K. Heilmann og Partii Naleraqs Hans Enoksen ønsker svar på, hvilken hjælp fiskere skal få i hjælpepakken.

- Umiddelbart finder jeg det ikke hensigtsmæssigt at komme med en pose penge direkte til fiskerne. Men tilskud til brændstof og eventuelt lån til fiskere i krisen er tænkeligt, siger Karl-Kristian Kruse.

Samarbejdspartiets Tillie Martinussen ønsker svar på, hvordan en ekstraregning kan betales. Samtidig spørger hun til, hvordan andre store projekter som landingsbaner, lufthavne og diverse hjælpepakker kan finansieres, når en krise forårsaget af coronapandemien truer.

- Vi ønsker udvikling for Grønland. Og forskellige anlægsprojekter, som kollegiebyggerier giver arbejdspladser og genererer indtægter. Det er på sin plads at give hjælpepakker for fiskeriet, da erhvervet er landets vigtigste, siger Karl-Kristian Kruse og uddyber, at partiet er åben for lån fra udlandet.

Siumuts ordførertale hæfter sig også ved vigtigheden af Tilioq og MIO’s arbejde, og ønsker en god aftale for pædagoger.

- Vi skal huske at fokusere på den enkelte i vores arbejde. Vi skal arbejde for den enkelte, derfor bør vi fokusere på det mere sociale arbejde i vores politik, siger Karl-Kristian Kruse blandt andet, direkte adspurgt om pædagogernes overenskomstforhandlinger.