Der åbnes for rejser fra Nuuk til DK

Merete Lindstrøm Onsdag, 16. juni 2021 - 16:00

Tirsdag blev der indført restriktioner på udrejse fra Nuuk på grund af en række tilfælde af coronasmitte i byen, for at mindske risikoen for smittespredning til resten af landet.

Det pågældende forbud omfattede også rejsende til Danmark, der som bekendt skal en tur forbi Kangerlussuaq for at komme til København.

Men onsdag har Epidemikommissionen valgt at lempe på gårsdagens påbud, således at flyrejser fra Nuuk til København via Kangerlussuaq ikke er omfattet af forbuddet mod udrejse til andre beboede områder i Grønland.

Forbuddet mod at rejse ud af Nuuk til andre beboede områder gælder i første omgang til og med den 22. juni.

Mittarfegarfiit, Air Greenland og landslægeembedet er i samarbejde nu blevet enige om en række praktiske retningslinjer for, hvordan man mest muligt mindsker risikoen for smitte ved flyrejser fra Nuuk til København med mellemlanding i Kangerlussuaq. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Læs mere om reguleringen til påbuddet på Naalakkersuisuts hjemmeside.