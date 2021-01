975 doser vacciner på vej til Grønland

Merete Lindstrøm, Thomas Veirum Tirsdag, 29. december 2020 - 11:37

Tirsdag formiddag er 975 doser coronavacciner på vej til Grønland med fly, og planen er, at vaccinationen af de første borgere her i landet kan gå i gang i løbet af næste uge.

300 doser vaccine skal til Ilulissat, og de resterende doser skal til Nuuk. Vaccinerne fordeles mellem de to byer i forhold til, hvor mange ældre borgere over 65 år der er.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen til pressen tirsdag.

Beboere på alderdomshjem vaccineres først

Vaccinen er fra selskaberne Pfizer og BioNTech, og landslægen forventer, at der i første omgang udelukkende vil blive vaccineret 975 borgere med vaccinen. Man skal stikkes to gange, før vaccinen er fuldendt, og anden sending med yderligere 975 doser ventes inden for 21 dage.

Ifølge landslægen vil beboere på alderdomshjem blive vaccineret først i henhold til internationale anbefalinger. Dernæst andre ældre borgere som har sygdomme, der gør dem sårbare overfor coronavirus.

I den første levering vil der også være vacciner til frontpersonale i sundhedsvæsenet samt medarbejdere på alderdomshjem og i hjemmeplejen.

Ny vaccine vil være lettere at håndtere

Landslægen forklarer, at man i første omgang vil vaccinere i Nuuk og Ilulissat, fordi vaccinen skal bruges inden for kort tid, efter at den er kommet ud af en fryser med minus 80 grader. Derudover skal vaccinen fortyndes af uddannet personale.

De forhold gør vaccinen svær at transportere rundt i landet.

Derimod har landslægen højere forventninger til en vaccine fra medicinalselskabet Moderna, som ventes godkendt i EU i begyndelsen af januar.

- Den er meget lettere at have med at gøre. Men ingen ved om den godkendes, og hvor store mængder, der kommer. Denne vaccine skal bare opbevares ved minus 20 grader og kan håndteres af sundhedsmedarbejdere uden særlige forudsætninger, siger Henrik L. Hansen.

Ændrer ikke på restriktioner

Ifølge chef for coronastaben, Hans-Peder Barlach Christensen, betyder vaccinationerne ikke, at corona-restriktionerne lempes:

- Vi må undgå smittespredning, når vi skal igennem et vaccineprogram. Vi kan ikke lave massevaccine, hvis der er generel smittespredning i samfundet. Derfor er det vigtigt at undgå ukontrolleret smitte. Så man skal forvente, at restriktionerne opretholdes meget lang tid endnu, siger Hans-Peder Barlach Christensen.

Han opfordre alle der vender hjem efter juleferie i Danmark til at være ekstra opmærksomme på karantæne og til at holde godt øje med deres børn, som kan bære smitte uden at vise symptomer.

- Holde børnene under opsyn i karantæneperioden, også på skibakken og nytårsaften på vejen med naboer og bekendte, slår han fast.