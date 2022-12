97-årig fik betinget dom for arbejde i koncentrationslejr i 1943

Ritzaus Bureau Tirsdag, 20. december 2022 - 07:22

En domstol i Itzehoe i Nordtyskland har tirsdag idømt den 97-årige kvinde Irmgard Furchner to års betinget fængsel for at have arbejdet som sekretær i en af Nazi-Tysklands koncentrationslejre under Anden Verdenskrig.

Det oplyser den tyske tv-kanal NDR.

Hun er dømt for at have medvirket til drab på over 10.500 mennesker. Selv om hun var ansat som civil, så var dommeren enig med anklagemyndigheden i, at hun var fuldstændigt klar over, hvad der foregik i lejren.

Der blev ifølge overlevende indsatte anvendt gaskamre i lejren fra juni 1944.

Omkring 65.000 personer døde i lejren. Blandt dem var "jødiske fanger, polske oprørere og sovjetrussiske krigsfanger".

Den 97-årige er den første kvinde i årtier til at blive retsforfulgt i Tyskland for forbrydelser under nazitiden. Anklagere siger, at det kan være en af landets sidste retssager, der handler om forbrydelser begået under Holocaust.

Furchner var kun 18–19 år, da hun havde jobbet i koncentrationslejren Stutthof i det dengang tyskbesatte Polen.

Retssagen blev indledt 19. oktober i den nordtyske by Itzehoe, der ligger lidt nord for Hamburg. Efter retsmøder gennem 40 dage udtalte den tiltalte:

- Jeg er ked af alt det, der skete. Jeg fortryder, at jeg var i Stutthof dengang - det er alt, hvad jeg kan sige.

Irmgard Furchner, der i dag bor på et plejehjem i nærheden af Hamburg, arbejdede fra juni 1943 til april 1945 på Paul Werner Hoppes kontor. Han var leder af koncentrationslejren, der ligger nær Gdansk.

I september 2021, da retssagen tog sin begyndelse, forlod Irmgard Furchner sit plejehjem og tog en taxa med retning mod en undergrundsbane. Herefter forsvandt hun og blev i nogle timer betragtet som værende på flugt.

Stutthof var den lejr, som 150 danske kommunister blev deporteret til i 1943.

22 af dem døde af sygdom og udmattelse i lejren eller under den evakuering af Stutthof, som fandt sted tæt på krigsafslutningen i 1945.