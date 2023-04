95 løbere løb på is

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 12. april 2023 - 11:03

95 personer valgte at afprøve kræfter i at løbe korte eller længere løbsdistancer på is i Uummannaq lørdag den 8. april.

I alt 27 løb halvmaraton på is, mens omkring 70 personer løb enten fem eller 10 kilometers distance. Det oplyser medarrangør i Siku Cross i Uummannaq, Anguteeraq Grønvold til Sermitsiaq.AG.

- Løbet blev en succes. Der var godt vejr med sol og næsten ingen vind. Alle deltagerne var glade og kom i mål. Alt i alt en god oplevelse, fortæller Anguteeraq Grønvold.

Løbelystne

Det er første gang, at en halvmaraton blev gennemført på is i Grønland. AnguteeraqGrønvold oplyser, at flere fra Danmark og en enkelt løber fra USA har deltaget, mens 11 personer fra andre bygder og byer i Grønland også har deltaget.

Vinderen af distancen halvmaraton for mænd blev Qasiaq Lange, som brugte 1 time, 56 minutter og 36 sekunder på at løbe 21 kilometer.

Top-3 hos mænd:

Qasiaq Lange, 1 time, 56 min. 36 sek. Algot Zeeb, 2 timer, 3 min. 7 sek. Erneq Lange, 2 timer, 3 min. 58 sek.

Hos kvinderne vandt Pernille Jellestad, hvor hun brugte 2 timer, 6 minutter og 13 sekunder på at løbe distancen.

Top-3 hos kvinder:

Pernille Jellestad, 2 timer, 6 min. 13 sek. Karen Marie Vilhemsen, 2 timer, 21 min. 10 sek. Nonglak Boonruang, 2 timer, 25 min. 32 sek.

- Vi planlægger at gennemføre samme arrangement næste år, da vi vurderer at løbet er gennemført med stor succes. Alle frivillige er godt aktive og deltagerne nød den anderledes udfordring. Det skal vi gentage, og datoen vil blive annonceret når vi er tættere på sæsonen næste år, oplyser Anguteeraq Grønvold.