92 procent af befolkningen har nu internet i høj hastighed

Tele-Post meddeler, at mere end 92 procent af befolkningen nu har muligheden for at købe højhastighedsinternetprodukter, både i byer og bygder.

Der er tale om de områder, der forsynes via søkablet og radiokæden, men altså ikke satellitforbindelserne.

Mobile First projektet har gjort det muligt at nå de mål i strategien, som blev vedtaget af bestyrelsen i 2016 om at give 92 % af befolkningen adgang til højhastighedsinternet inden 2020.

-Det har været meget visionært dengang man investerede i søkablet, og det giver nu fremtidens generationer helt nye muligheder, siger administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen for Tele-Post.

- Uanset hvor du nu bor, kan du uddanne dig via fjernundervisning, følge med i globale trends og vi er i Grønland nu kommet med på hele den digitale bølge og udvikling, der er i resten af verden.

Tele-Post arbejder også på at forbedre kvaliteten for satellitområderne. Man vil dog ikke her kunne forvente samme løsninger og hastigheder som i søkabelområderne.