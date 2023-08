900 boliger kan blive berørt: Udvalg godkender mindre huslejestigning

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. august 2023 - 14:49

På grund af stigninger i priserne på at bygge har administrationsselskabet INI foreslået, at Qeqqata Kommunia sætter huslejen op med tre procent i lidt over 900 af kommunens lejeboliger.

Stigningen i byggepriserne på hele seks procent påvirker nemlig muligheden for at vedligeholde boligerne, lyder argumentet fra INI, der administrerer Qeqqatas boliger.

INI har udarbejdet budget for boligafdelingerne, hvilket økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia skal godkende én gang årligt.

Qeqqata Kommunia

Kommunens forvaltning indstiller dog, at huslejestigningerne, som fremgår af ovenstående tabel, begrænses til to procent.

- Generelt kan det konstateres, at der med en fortsat stigning på 2% vil ske en forøgelse af midlerne til vedligeholdelse, hvilket, alt andet lige, giver muligheder for at fastholde et rimeligt vedligeholdelsesniveau, skriver kommunens forvaltning til politikerne.

Bedre renoveret end gennemsnittet

I afdelingen 7-258 godkendes indstillingen med en stigning på 1,5 procent.

Forvaltningen skriver også, at huslejerne i kommunen konstant har været over byggeprisindekset gennem de senere år. Det fremgår af nedenstående tabel.

Fordi kommunen konsekvent har hævet huslejerne med to procent årligt, er boligerne bedre renoveret end gennemsnittet, fremhæves det.

INI

Økonomiudvalget har godkendt indstillingen, der nu skal endeligt behandles i kommunalbestyrelsen.