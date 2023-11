Der har været 880 jordskælv natten til søndag i Island

Ritzau Søndag, 12. november 2023 - 10:30

Mellem midnat og klokken seks søndag morgen blev der registreret 880 jordskælv på Reykjanes-halvøen.

Det skriver det islandske medie RÚV.

Alle jordskælvene i løbet af natten er målt til under styrke tre på richterskalaen.

Der har derfor været mere stille i jordskælvsområderne end de sidste to nætter.

- Vi ser i hvert fald, at aktiviteten ikke strækker sig mod sydvest. Den største aktivitet er lige nordøst for Grindavík. Vi har heller ikke set noget fald i aktiviteten. Det er også som ventet.

Sådan siger Elísabet Pálmadóttir, der er naturfareekspert ved det islandske meteorologiske institut til RÚV.

Klokken et minut over otte søndag morgen ramte et jordskælv omkring seks kilometer syd for Reykjanestá. Det havde en styrke på 3,7. Det er det første jordskælv over tre siden klokken 18 lørdag aften.

