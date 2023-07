80 11 11: Ny løsning giver hurtigere betjening

Jensine Berthelsen Mandag, 10. juli 2023 - 07:51

Samntidigt med at sundhedsvæsenet generelt er under ekstremt pres overalt i landet, har Naalakkersuisut i den forgangne uge udsendt en meddelelse om, at sommeren bliver kritisk og at der vil være endnu mere pres, fordi landets hospitaler mangler læger og sygeplejersker.

Men forud for det har borgerne i Nuuk, igennem adskillige måneder oplevet frustrationer og vrede, fordi det nærmest har været umuligt at komme til at tale med en læge.

Borgere har i første omgang oplevet lange ventetider på, at lægetelefonen 80 11 11 bliver taget. Derefter har de oplevet endnu længere tider, før en læge ringer tilbage som lovet, og mange har endda oplevet, at der slet ikke bliver ringet tilbage til dem.

Det er først, når en læge har vendt tilbage til den ventende og vurderet situatioen, at borgeren rent faktisk kan få en konsultationstid hos lægen.

Det er den velkendte situation, der nu for en stund ser ud til at være forbi.

En god og konstruktiv løsning

Ledende regionslæge Jesper Olesen har sammen med sit personale sat sig for at finde en løsning. Også set i lyset af udsigten til at skulle yde telemedicinske ydelser til byer og bygder på resten af kysten, hvor der slet ikke er nogen læge og hvor der mangel på sygeplejersker.

Dronning Ingrids Sundhedscenter har satset på at tilkalde medicinstuderende fra Danmark og få dem til at passe på lægetelefonen, og lægerne bliver dermed fri for at ringe tilbage til borgerne, men i stedet bruger de nu tiden til at behandle deres patienter.

- Det ser ud til at virke, og det er en enorm lettelse for os, at vi nu kan fokusere på patienterne i stedet for at bruge tid på at ringe rundt til folk. Oveni behøver borgerne ikke opleve tidspres for at komme til på 80 11 11, fortæller regionslægen og fortsætter:

- De medicinstuderende, der modtager opkaldene, vurderer sammen med borgeren om problemet, man henvender sig omkring, kan løses uden at komme til konsultation, men alle der har behov for det skal naturligvis få en tid hos lægen, understreger Jesper Olesen.

Jesper Olesen fortæller også, at der altid vil være en læge til rådighed, hvis de medicinstuderende skulle komme i tvivl om sundhedsproblemets karakter hos den enkelte borger, der opsøger Dronning Ingrids Sundhedscenter.

Opfordrer borgerne til at være parat forud for opringning

Regionslæge Jesper Olesen appellerer til at borgere og sundhedscenteret hjælper hinanden, og det kan ske ved, at man forud for sin opringning til lægetelefonen er parat til en klar og tydelig samtale om problemet.

Man kan, ud over at være parat til at angive sit cpr. nr., eksempelvis skrive sine symptomer ned med oplysninger om, hvornår det startede, hvordan det opleves, om man har feber, om man har ondt specifikke steder, om det er noget, man har oplevet før.