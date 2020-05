75 fik nyt job i Nuuk under corona

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 19. maj 2020 - 15:45

Mens flere virksomheder blev coronalukket i midten af marts i Nuuk, og var nødsaget til at afskedige medarbejdere, arbejdede Kommuneqarfik Sermersooq på at undgå massiv ledighed.

Fredag den 15. maj 2020 var 302 personer registreret som arbejdssøgende i Nuuk, hvilket er to mere end før coronakrisen startede i marts. Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, at hovedstadens arbejdsmarked er sluppet nådigt igennem krisen.

- Mens samfundet var sat i stå, knoklede vores medarbejdere for at finde job til de borgere, der mistede deres arbejde, siger borgmester Charlotte Ludvigsen (IA).

Fyringer i restaurationerne kom, groft sagt, fiskeriindustrien og detailhandelen til gode.

Kommunen oplyser, at efterspørgslen på arbejdskraft altid har været der i fiskeindustrien og butikkerne. Coronakrisen medfødte flere ledige, jobklare personer, der kunne få et job i de to nævnte brancher.

Ledige i få timer

Siden coronavirussens indtog i Nuuk har kommunen været i dialog med de virksomheder i Nuuk, der har behov for arbejdskraft.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser i deres pressemeddelelse, at det er lykkedes kommunen at henvise ledige til øjeblikkelig jobstart.

- I de seneste fem år har vi skabt en professionel og effektiv arbejdsmarkedsafdeling, der har fokus på at få de ledige hurtigt i job. Det er en af grundene til, at Kommuneqarfik Sermersooq har så lav en ledighed, og en vigtig grund til at Corona-krisen ikke har skabt massearbejdsløshed i vores kommune, siger Charlotte Ludvigsen.

Arbejdsløsheden i Nuuk er i dag lavere end den var i maj sidste år.

Kommunen oplyser til Sermitsiaq.AG, at den ekstraordinære indsats kun foregik i Nuuk, da hovedstaden var hårdest ramt af lockdownen, fordi flere virksomheder blev midlertidigt lukket.