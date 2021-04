72 afstemningssteder klar til valg

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 31. marts 2021 - 16:30

Så er landets 72 afstemningssteder klar til den kommende valg til Inatsisartut, tirsdag den 6. april. Kun en uge tilbage, tirsdag, kunne Tele-Post bekræfte, at samtlige afstemningssteder nu har modtaget stemmesedler til valget til Inatsisartut. Det oplyser indenrigsafdelingen i formandens departement i en pressemeddelelse.

Alle 72 bosteder har modtaget stemmesedlerne indenfor ti døgn efter operationen blev iværksat.

- Den præstation har kun kunnet lade sig gøre i kraft af et forbilledligt samarbejde mellem TELE-POST, Air Greenland, kommunerne og Naalakkersuisut, lyder det fra Klaus Georg Hansen, afdelingschef i Indenrigsafdelingen, som har ansvar for forberedelserne til valget til Inatsisartut.

Storm, restriktioner og påske

I år har der været nok af udfordringer for Tele-Post, der har til opgave at sende stemmesedlerne. Centerchef ved Tele-Post Nuuk, Susanne Kristensen fortæller, at især tre faktorer har været udfordrende.

- På grund af corona-restriktioner og påsken har der været færre flyvninger end normalt. Desuden har både teknik hos Air Greenland og dårligt vejr givet udfordringer flere steder, fortæller hun.

Snescooter og biler

Det anderledes vilkår har givet anderledes muligheder for fremsendelsen af stemmesedlerne. Blandt andet har postbuddet kommet til forskellige bosteder med snescooter, og også kørt med bil i havis for at nå alle bostederne.

Cargo Sales Manager ved Air Greenland Heinrich Duko Sørensen oplyser, at gennem et meget tæt samarbejde med TELE-POST foretog Air Greenland mindre ændringer i flyveplanerne, så det kunne sikres, at postsække med stemmesedler kunne nå en videre forbindelse hurtigt efter ankomst til en mellemdestination.