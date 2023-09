66 dømte på venteliste: »Uacceptabelt for ofrene«

Redaktionen Torsdag, 14. september 2023 - 14:47

Aaja Chemnitz har ét ord for situationen:

Uacceptabelt.

IA´s folketingsmedlem er utilfreds med, at en del dømte står på venteliste til at afsone deres dom.

Det skriver avisen AG.

Situationen er svær for ofrene, især fordi de i værste fald risikerer at støde ind i gerningsmanden. Navnlig på de mindre bosteder. Men det er også ubehageligt for de dømte, som ønsker straffen overstået hurtigst muligt og på ventelisten befinder sig i en slags tomrum.

Det er den danske justitsminister Peter Hummelgaard (S), som via tal fra Direktoratet for Kriminalforsorg kan offentliggøre de seneste tal for området, og som nu får Aaja Chemnitz til at reagere:

- Der er 66 personer på Grønlands venteliste for dømte på fri fod pr. 26. juni 2023, oplyser ministeren i et folketingssvar til IA´eren (IA).

Krænker-projekt

De nye tal uddybes på denne måde:

- 26 af disse har været forsøgt indkaldt (herunder udeblivere og udsættelser), mens 15 personer er indkaldt til afsoning. Hertil kommer 1 person, som forventes at blive indkaldt hurtigst muligt, samt 24 personer som er dømt for seksualforbrydelser og afventer indkaldelse til Inussuk-afdelingen (Krænkerprojekt), hvor der aktuelt ikke er plads.

