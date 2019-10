600 Qooqa: En ordentlig flænge i agterdækket

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 19. oktober 2019 - 11:35

Så sagde det riiitsch!

Under en sejlads fik en fisker et kæmpe chok, da hans jolle fik en stor flænge i agterdækket i torsdags sidste uge.

Den seneste seneste er der floreret billeder af jollen med den store flænge, og distributøren af jollen, Qooqa, Jørgensen & Dahl A/S er således også informeret.

- Indtil videre er vi temmelig sikre på, at han har ramt noget under sejladsen, oplyser salgskonsulent i Jørgensen & Dahl A/S Søren Risbjerg til Sermitsiaq.AG.

Jollen Qooqa er ifølge distributøren Jørgensen & Dahl A/S designet til at sejle i det barske, grønlandske farvande, og er klassificeret som F i isklassen, som er udarbejdet af søfartsstyrelsen. Hele den 6 meter lange og 2,6 meter bredde skrog er således lavet af flere lags glasfiber, og er designet til at kunne have en stærk motor på op til 400 hk.

Kort sagt: en sikker jolle beregnet til grønlandske farvande.

I Mercury Marines hjemmeside, som forhandler lige den type jolle, er prisen sat til 171.790 kroner med moms, dertil kommer en motor og fragt til Grønland.

Jollen Qooqa skulle være en af de sikreste joller, som er udviklet i samarbejde med grønlandske fangere og fiskere.

- Vi har kendskab til det barske, grønlandske forholde, og vi ved, at der er lange strækninger, som fiskere og fangere skal fragte deres fangst i. Derfor har vi udviklet en båd, der kan klare de forholde, og som kan have over to tons last, siger Søren Risbjerg.

Han oplyser, at omkring 100 andre fiskere og fangere har samme jolle på Grønland. Og at hændelsen i sidste uge er enestående.

Skal undersøges

- Vi udelukker ikke, at der kan være en fejl i produktionen. Derfor er vi allerede i kontakt med jolleejeren, og har tilbudt ham om at bytte den beskadigede jolle med en helt ny, siger Søren Risbjerg.

Salgskonsulenten Søren Risbjerg oplyser, at han allerede er i kontakt med den lokale forhandler i Ilulissat og ejeren af jollen, og at han vil rejse til Ilulissat i midten af november, for selv at besigtige jollen.

Jollen skal derefter sendes til Danmark, så den kan blive undersøgt i et værft.

Distributøren har valgt at undersøge jollen, da de tager hændelsen alvorligt.

- Vi er mere end glade for, at fiskeren har kunnet sejle 90 kilometer og komme sikkert i land, uden båden har taget vand ind. Som vi kan se i billederne vi har modtaget, så er der et hul i det yderste lag, men da der er endnu et lag indeni. Vi kan også se, at finnen i motoren er beskadiget, så ud fra det er vi sikre på, at fiskeren har ramt noget hårdt, lyder det fra Søren Risbjerg.

Båd i bytte

Jørgensen & Dahl A/S samt Askeladden fra Norge, der har stået for bygningen af jollen, har allerede tilbudt jolleejeren en ny jolle i bytte. Salgskonsulenten har aftalt med jolleejeren, at de mødes i Ilulissat for at drøfte hændelsen og det videre forløb.