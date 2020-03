Over 60 er strandet i en fremmed by

Redaktionen Onsdag, 25. marts 2020 - 08:06

Kommunerne har fået en ekstraopgave i forbindelse med myndighedernes påbud om, at Air Greenland skulle stoppe sine indenrigsflyvninger. For Qeqqata Kommunia har det været nødvendigt at sikre overnatning til 20 personer i Sisimiut og 25 personer i Kangerlussuaq.

- Selvfølgelig er det svært at pludselig skulle sørge for nogle mennesker, som man ikke til dagligt har et ansvar for, men det er vigtigt, at vi alle sammen tager et ansvar i denne situation, siger kommunaldirektør Juliane Henningsen fra Qeqqata Kommunia til Sermitsiaq.AG.

Bolig og bespisning

Kommunen sørger for, at de strandede gæster får tag over hovedet og noget at spise.

Fungerende kommunaldirektør Thomas Holm Jensen fra Kommune Qeqertalik oplyser, at kommunen har fået to henvendelser fra voksne personer.

- Jeg skal ikke kunne afvise, at der kan være flere, der er strandet, og som selv har fundet en løsning, siger Thomas Holm Jensen til Sermitsiaq.AG.

- Ved hver henvendelse vurderer vi situationen. Det ville jo ikke være optimalt, hvis vi skal placere en børnefamilie i et sømandshjem, så ville det være bedre med en vakantbolig. Men de to er voksne uden børn, oplyser Thomas Holm Jensen.

15 strandet i Nuuk

I hovedstadskommunen har man taget hånd om 15 strandede borgere, der alle har bopæl i Grønland.

I nord hos Avannaata Kommune har man endnu ikke fået nogen henvendelser fra strandede borgere, der er kommet i klemme.

- Men kommunen står klar med akut-hjælp, hvis der skulle opstå et behov, oplyser borgmester Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Tre elever i syd

Kommune Kujalleq oplyser, at tre elever på elevhjemmet i Qaqortoq ikke er kommet hjem til deres bygd Ammassivik. De tre elever bliver derfor på elevhjemmet.

Kommunen har ikke kendskab til andre, der i øjeblikket skulle være strandet i Sydgrønland, men de er opmærksomme på, at der kan være et problem.