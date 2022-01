Med 60 procent af stemmerne bliver Messerschmidt ny DF-formand

Ritzaus Bureau Søndag, 23. januar 2022 - 12:54

Det blev som ventet en overbevisende sejr for Morten Messerschmidt, der i første runde fik mere end 60 procent af stemmerne og dermed er ny formand for Dansk Folkeparti.

Det står klart søndag eftermiddag, hvor 825 delegerede fra Dansk Folkeparti har valgt en ny formand i Herning Kongrescenter.

- Der kommer nu en tid, hvor vi skal hele vores parti, hvor vi skal samle vores parti, og hvor der vil være plads til alle.

- Der vil ikke komme nogen repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået, nu skal vi sammen fremad, siger Messerschmidt fra talerstolen.

Han fik 499 personlige stemmer, mens Martin Henriksen fik 219 stemmer, og Merete Dea Larsen fik 104 stemmer.

I sin kandidattale inden sejren talte han for at sætte "danskerne først".

Kandidaterne har selv kaldt valgkampen for uskøn, men ifølge partistifter Pia Kjærsgaard (DF) var det for blidt et ord at bruge. Hun kalder det den værste valgkamp, hun selv har været vidne til.

Messerschmidt kommer selv ind på det og siger efter sin takketale til pressen, at partiet nu skal se fremad.

- Jeg forstår godt, at der i sådan en proces falder nogle ord, følelserne er uden på tøjet, men der kommer ikke til at være nogle repressalier, siger Messerschmidt.

Martin Henriksen har under valgkampen sagt, at han forventede at blive ekskluderet, hvis Messerschmidt blev formand.

Flere folketingsmedlemmer har åbent talt om at forlade partiet, hvis Messerschmidt blev formand.

I sin kandidattale langede Henriksen efter ud Messerschmidt, der nu er valgt som hans formand.

- Inden for de sidste to til tre år er det gået helt galt. Og det er sket samtidig med, at der inden for det seneste år er blevet skiftet ud på den næsthøjeste post i partiet, sagde han med hentydning til Messerschmidt, der hidtil har været næstformand.

Messerschmidt blev dømt i byretten for svig med EU-midler og dokumentfalsk, men siden er dommeren blevet erklæret inhabil, og nu skal sagen gå om.

Flere folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti har nævnt sagen som en mere end alvorlig hæmsko for Messerschmidt.

- Vi får den løst hurtigst muligt, siger Messerschmidt kort til den del.

Sagen kører på syvende år, og den skal nu gå om i byretten, hvor den kan trække yderligere ud, hvis den bliver anket til landsretten.

Messerschmidt har på forhånd annonceret, at den unge EU-parlamentariker Peter Kofod skal være hans næstformand.

De vil have, at Dansk Folkeparti skal gå i regering, hvis de blå får en valgsejr. Desuden skal Danmarks medlemskab af EU og den europæiske menneskerettighedskonvention til folkeafstemning.

De to hovedudfordringer for Messerschmidt bliver dog at samle partiet og at vinde opbakning i befolkningen.