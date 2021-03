60 kandidater klar til valg for Siumut

redaktionen Onsdag, 17. marts 2021 - 12:44

60 kandidater stiller op for Siumut til Inatsisartut-valget.

Kandidaterne er fordelt fra 28 forskellige bosteder, og alle 60 kandidater er blevet godkendt af valgnævnet.

Medlemmer af Naalakkersuisut fra partiet, Jens Immanuelsen, Katti Frederiksen og Martha Abelsen stiller ikke op til valget. Sidstnævnte stiller dog op til kommunalvalget.

Af valglisten fremgår det, at bloggeren på de sociale medier om samfundsrelaterede emner, Qarsoq Høegh-Dam, stiller op til valget for partiet. I sine videoer er han kendt for at stille sig kritisk om ledelsen i Grønland. Han er tidligere specialkonsulent for fisker- og fangerorganisationen KNAPK indtil for nyligt, hvor han stoppede uden forklaring.

Qarsoq Høegh-Dam er også tidligere partisekretær for Partii Naleraq.

Se alle de opstillede kandidater for Siumut her:

Ole I. Frederiksen, Attu

Adolf Johnsen, Qeqertarsuatsiaat

Jens Kristian Therkildsen, Ikerasak

Konrad Boye, Qeqertarsuatsiaat

Hansiaraq Zeeb, Ilulissat

Arrutaq K´ujaukitsoq, Qaanaaq

Bolethe Rasmussen, Kangerlussuaq

Panigpak Daorana, Qaanaaq

Otto Jeremiassen, Kangaatsiaq

Karl Tobiassen, Qaarsut

Timotheus Petersen, Kullorsuaq

Hans Karlsen, Savissivik

Inger Larsen, Maniitsoq

Evelyn M. Frederiksen, Sisimiut

Gideon Lyberth, Maniitsoq

René Lennert Frederiksen, Sisimiut

Anders Olsen, Nanortalik

Erik Jensen, Sisimiut

Hans Erik Enoksen, Nanortalik

Juaannannguaq Joelsen Jensen, Sisimiut

Karla Egede Bisgaard, Narsaq

Henrik Fleischer, Sisimiut

Ole Jørgen Davidsen, Narsaq

Thomas Kristensen, Nuussuaq UPV

Nikkulaat Jeremiassen, Niaqornaarsuk

Dines Mikaelsen, Tasiilaq

Karl Frederik Danielsen, Nuuk

Mala høy Kúko, Tasiilaq

Ane Marie Schmidt Hansen, Nuuk

Knud Kristiansen, Upernavik

Pitsi Høegh, Nuuk

Ane Marie M. Andersen, Uummannaq

Rolf Piké, Ittoqqortoormiit

Ilatsiaq Markussen, Uummannaq

Hans Peter Poulsen, Nuuk

Angajo Manassen, Aappilattoq NAN

Doris Jakobsen Jensen, Nuuk

Bernhardt Olsen, Ilulissat

Aslak Vilhelm Jensen, Nuuk

Najaaraq Møller, Nuuk

Kirstine Davidsen, Nuuk

Qarsoq Høegh-Dam, Nuuk

Peter Davidsen, Nuuk

Akitsinnguaq Olsen, Nuuk

Lars Poulsen, Nuuk

Jens Ottossen, Nuuk

Kim Kielsen, Paamiut

Kornelia Benjaminsen, Nuuk

Kuno Fencker, Nuuk

Jess Svane, Qasigiannguit

Vivian Motzfeldt, Qaqortoq

Lars Jørgen Kleist, Nuuk

Nikoline Ziemer, Nuuk

Thomas Lange Saattut

Inunnguaq Reimer, Nuuk

Salome Hansen, Qaqortoq

Larseeraq Berthelsen, Qeqertarsuaq

Ánnassé K. Karolussen, Alluitsup Paa

Hans Frederik Olsen, Nuuk

Ole Tobiassen, Qeqertarsuaq

Se samtilige kandidater til Inatsisartut-valget, som er godkendt af valgnævnet, ved at klikke her