60-årig mand dømt for forsøg på manddrab på sin bror

Merete Lindstrøm Fredag, 15. september 2023 - 10:37

En 60-årig mand er onsdag blevet funde skyldig i den 3. november 2022, at have angrebet sin storebror i storebrorens hjem i Narsaq. Offeret blev gentagne gange slået og sparket i kroppen og hovedet, og den nu dømte mand truede med at tage livet af ham.

Under overfaldet forsøgte den skyldige at stikke sin storebror med en brødkniv, der ramte ham i ansigtet. Offeret formåede at flygte til et nærliggende alderdomshjem, hvor han tilkaldte hjælp, inden han faldt bevidstløs om. Han blev øjeblikkeligt overført til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk for at modtage livreddende behandling på grund af de alvorlige skader, han havde pådraget sig.

Den 60-årige lillebror blev anklaget for forsøg på manddrab, samt tidligere voldshandlinger mod sin storebror og andre personer. Trods at han har nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab, erkender han at have begået vold mod sin storebror.

Dommen er endelig

Under onsdagens retsmøde fandt Kujalleq Kredsret imidlertid den 60-årige mand skyldig i samtlige anklagepunkter og dømte ham til en ubetinget anstaltanbringelse i fire år og seks måneder.

Anklagerfuldmægtig Cecilie Stürup Sørensen er tilfreds med dommen.

- Hvis ikke det var lykkedes storebroren at flygte og tilkalde hjælp, så peger alt på, at vi i dag ville have stået med en drabssag i stedet. Den forurettedes skader var så alvorlige og behandlingskrævende, at der ikke var nogen tvivl om, hvad den domfældtes hensigt var. Han bliver samtidig dømt for flere andre voldsforhold og trusler, så jeg er meget tilfreds med, at retten har fulgt vores påstand om fire år og seks måneders anstaltanbringelse.

Dommen, der blev accepteret af både den 60-årige mand og anklagemyndigheden, er endelig og markerer en betydningsfuld retfærdighed i denne tragiske sag.