60-året for Grønlands største katastrofe markeres i København

Søren Rasmussen Torsdag, 10. januar 2019 - 12:14

I denne måned er det 60 år siden, tragedien lammede Grønland og Danmark: Det topmoderne isforstærkede passagerskib M/S Hans Hedtoft udsendte nødsignaler i vinterstorm syd for Qaqortoq. På sin jomfrurejse havde det ramt et isfjeld og tog vand ind. Fire timer senere sank skibet med 95 besætningsmedlemmer og passager. Forsvandt.

En redningskrans fra skibet blev otte måneder senere fundet på Islands kyst. Intet andet er nogensinde blevet bjærget. Redningskransen har siden hængt i Frelserens Kirke i Qaqortoq, men nu udstilles den i Holmens Kirke midt i København.

Udstilling fra Narsaq Museum

Onsdag åbnede en udstilling i kirken til markering af 60-året for katastrofen. Foruden redningskransen vises 12 plancher fra Narsaq Museum om forliset, og der er adgang til at bladre i et udvalg af danske aviser fra de dage, hvor eftersøgningen stod på.

Udstillingen i Holmens Kirke fortæller på 12 store plancher fra Narsaq Museum historien om M/S Hans Hedtofts forlis. Søren Rasmussen/Pegasus Press

Godt 100 mennesker deltog onsdag i åbningen af udstillingen, herunder mange efterladte og efterkommere af de 95 druknede. Udstillingen er arrangeret af ’Pårørendegruppen efter Hans Hedtofts forlis 1959’ i samarbejde med Ejgil Bank Olesen, der er Holmens provst og orlogsprovst. Avaat-koret sang, og der var korte taler af Sandra Vinding fra pårørendegruppen og af provsten.

Savn og ydmygelser

Journalisterne Lars og Morten Halskov, der har skrevet bogen ”Skibet der forsvandt” om M/S Hans Hedtofts forlis, fortalte som optakt til udstillingen om deres research og om de årtier af savn, ansvarsforflygtigelse og ydmygelser, mange efterladte har været igennem. Grønlandsfonden, som blev oprettet af regeringen efter forliset, indfriede aldrig løfterne om at støtte de efterladte. Kun efterladte til under halvdelen af de druknede modtog nogen som helst støtte fra fonden, hvis kontorchef nidkært granskede ansøgernes personlige forhold. Totredjedele af de millioner, fonden havde til rådighed frem til sin nedlæggelse i 2005, gik til andre formål end støtte til de efterladte.

Godt 100 – heraf mange efterladte og efterkommere – hørte onsdag journalisterne Lars Halskov og Morten Halskov (tv) berette om deres research til bogen ’Skibet der forsvandt’. Søren Rasmussen/Pegasus Press

- En ting er at et skib går ned, det må man acceptere som en kalkuleret risiko ved at sejle, men omstændighederne omkring ulykken - ikke mindst den måde hvorpå Grønlandsfondens midler blev administreret på - er svært at acceptere for os heroppe. Primært fordi grønlandske pårørende konsekvent fik mindre i støtte end danske efterladte – dvs. at man i Grønland stort set ingen hjælp fik fra Grønlandsfonden, lød det i en hilsen fra leder af Narsaq Museum Jesper Stormly Enevoldsen.

Mindegudstjeneste 30. januar

Holmens Kirke passer godt på Redningskransen fra M/S Hans Hedtoft, som er udlånt af Frelserens Kirke i Qaqortoq og kan ses i København januar ud. I udstillings åbningstid bevogtes redningskransen af uniformerede vagter fra Marineforeningen.

I mandags var det 60 år siden, M/S Hans Hedtoft stod ud fra København på sin jomfrurejse. Onsdag den 30. januar kl. 13 markeres 60-årsdagen for forliset med en mindegudstjeneste i Holmens Kirke.