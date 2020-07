Efter 6 års venten: Så fik Isak Dronningens Hæderstegn

Redaktionen Torsdag, 02. juli 2020 - 13:55

50 års tro tjeneste i brandvæsenet resulterede i fredags i, at Isak Mathiassen kunne modtage Dronningens Hæderstegn, som blev overrakt af beredskabschef i Avannaata Kommunia Jens Dahl.

- Jubilaren påbegyndte sit karriere indenfor brandvæsenet i året 1964, hvorfor Hæderstegnet er dateret 01. Septemter 2014. Af forskellige grunde, blev overrækkelsen først gennemført i år, i forbindelse med Beredskabsinpektøren fra Uummannaq, Isak Pjettursson samt Beredskabschefen i Avannaata Kommunia, Jens Dahl´s bygdebesøg for inspekteringen af bygderne i Uummannaq, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Derfor er det reelt 56 års tro tjeneste for Isak Mathiassen, som må siges at være en stor dag for både ham selv, hans kollegaer samt for hans familie, skriver Jens Dahl, der om arbejdet tilføjer:

Udfordrende arbejde

- Det kan være noget af en stor udfordring at fungere som brandformand i bygder i Grønland; dels for mandskabs- og materielle mæssige omstændigheder, da mandskabet også ofte må passe deres hovederhverv som fisker og fanger i det daglige, som altid har været en stor udfordring i hele Grønlands bygder. Materialet skal også i lighed med andre instanser vedligeholdes, hvilket kan være noget af en udfordring for enhver brandformand.

Overrækkelsen af hæderstegnet blev overværet af bygdens og byens administrative medarbejdere, øvrige medlemmer inden for brandvæsenet samt af jubilarens kone, Aaninnguaq Mathiassen og dets børnebørn og tipoldebørn.