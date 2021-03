54 borgere i Sermersooq modtager rejselegat

redaktionen Fredag, 26. marts 2021 - 16:55

Kommuneqarfik Sermersooq uddeler hvert forår rejselegater, og i år er der blevet afsat 760.000 kroner til legatet.

Der var 76 ansøgere, som tilsammen søgte rejselegater for hele 914.000 kroner, oplyser kommunen i sin hjemmeside.

- De mange ansøgere betyder, at det igen har været nødvendigt at foretage skarpe prioriteringer. Børnefamilier og ansøgere med lavere indkomst er blevet prioriteret. Børnefamilier og mindre bemidlede, der ikke har været ude at rejse i fem år, har desuden haft første prioritet, fremgår det.

Brug støtten i landet

Alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq har haft mulighed for at ansøge. Hver ansøger har fået sin ansøgning seriøst behandlet af bestyrelsen for rejselegat, hvilket endte med, at 54 ansøgere blev tilgodeset med et rejselegat.

- Bestyrelsen for rejselegat vil anbefale at bruge støtten til at rejse her i landet, da der for tiden er begrænsninger for rejsemuligheder ud af landet, og der er ikke mulighed for, at rejsetilskuddet flyttes til næste år, lyder det fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Alle ansøgere vil få direkte besked, meddeles det.