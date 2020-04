50 personer har meldt sig til corona-jobbank

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. april 2020 - 08:14

Siden 30. marts har det været muligt at melde sig til sundhedsvæsenets corona-jobbank, og i alt 50 personer har nu meldt sig.

41 sundhedsfaglige

9 personer, der vil arbejde med drift

Det grønlandske sundhedsvæsen har i slutningen af marts startet jagten på ledige eller pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale, samt studerende indenfor sygepleje og medicin.

Endvidere beder sundhedsvæsenet personer, der kan tilbyde arbejde indenfor driften om at melde sig.

- Sundhedsvæsenet har kontinuerligt rekrutteringsudfordringer. Vi søger derfor så meget personale som muligt, oplyser sundhedsledelsen til Sermitsiaq.AG.

De personer, der har meldt sig, skal stå til rådighed, hvis sundhedsvæsenet får brug for mere personale i forbindelse med håndtering af coronasituationen i landet.

Disse grupper indenfor sundhedspersonale søges:

Læge

Sygeplejerske

Sundhedsassistent

SOSU-assistent

Lægesekretær

Faglært eller ufaglært sundhedsmedarbejder

Personer, der kan tilbyde arbejde indenfor disse søges:

Lager/Indkøb

Rengøring

Vaskeri

Portørområdet

Køkken

- Vi vil begynde at kontakte de folk, som vi har brug for, når det begynder at stramme til. Der vil som udgangspunkt ikke være tale om opgaver direkte i forhold til coronasmittede. Opgaverne kan fx være på afdelinger, hvor personalet er blevet overflyttet til at skulle håndtere Covid19-syge og hvor man derfor har behov for hjælp til at passe og pleje sine patienter, oplyser Sundhedsledelsen, der udtrykker glæde over de mange henvendelser.