50 år: Mary vender blikket ud i verden

Ritzau Lørdag, 05. februar 2022 - 10:52

Hun vidste, Danmark var vikingernes land, og at operahuset i Sydney er tegnet af en dansk arkitekt. Hun havde også hørt om H.C. Andersen.

Kronprins Frederik mødte kærligheden i Mary Elizabeth Donaldson og bragte hende fra den anden side af Jorden til Danmark.

- Goddag, jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at I kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.

- Jeg glæder mig meget til, at jeg kan tale flydende dansk, sagde Mary Donaldson ved forlovelsen i Havesalen på Fredensborg Slot i 2003.

Siden har hun overvundet nervøsiteten, og det danske mestrer hun til perfektion - tilsat et strejf australsk accent.

Men ikke mindst har kvinden, der en dag skal blive Danmarks dronning, fundet en betydningsfuld plads.

Kronprinsesse Mary, der fylder 50 år 5. februar, er blevet kongehusets sociale og internationale ansigt.

Hun kæmper mod mobning og ensomhed, hun holder taler i FN om menneskerettigheder, og hun rejser i fattige og uroplagede lande for at fremme kvinder og pigers udvikling.

Senest i Burkina Faso, som hun i efteråret besøgte med udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S).

- Hun har stor indsigt i sine kerneområder. Det gælder både demokrati, ligestilling og inklusion. Når jeg kommer rundt, så mærker jeg, at man ved, hvem kronprinsessen er, fordi hun så vedholdende har beskæftiget sig med de emner.

- Hun er guld værd. Ikke bare for mig, men også for de udviklingsministre, der har været før, og dem, der vil følge efter. Hun er kontinuiteten.

Også herhjemme har kronprinsesse Mary fokus på udsatte, blandt andet med Mary Fonden. Den har 14 ansatte, der sammen med kronprinsessen som formand arbejder mod mobning, vold i hjemmet og ensomhed.

Det sidste har kronprinsessen selv mærket, da hun som 25-årig mistede sin mor, Henrietta. Hun døde efter en hjerteoperation, og da Mary på det tidspunkt boede væk fra sin familie, følte hun sig alene med sorgen.

- Det var, som om verden fortsatte, og jeg stod stille, har hun sagt.

Med sine prioriteringer har kronprinsessen truffet et rigtigt valg, siger kultur- og medierådgiver Christian Have. Det var naturligt, at hun de første år gik mere forsigtigt frem med blandt andet protektioner inden for mode og design.

Dem har hun fortsat, men de står i skyggen.

- Ved at markere sig på nogle store dagsordener gør hun sig mere relevant for befolkningen, og det er klogt, siger Christian Have.

Men det er ikke uden risiko for kritik. Som da kronprinsessen i 2020 var hovedtaler ved Copenhagen Pride Show.

At kongehuset på den måde støttede op om seksuelle minoriteters rettigheder, vakte i nogle kredse kritik. Og det må hun forvente, kan ske igen på nogle af de andre områder, hun har valgt, siger Christian Have.

- Men hun viser os, hvem hun er som menneske. Det samme gør kronprinsen, og det er måske det, der også fremover vil gøre monarkiet relevant.

/ritzau/