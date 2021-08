Efter 50 år: Leder af forskningsstation takker af

Redaktionen Torsdag, 19. august 2021 - 17:32

I 50 år har Bent Hasholt været forskningsleder ved forskningsstationen i Sermilikfjorden ved Tasiilaq.

Sidste år takkede han af, men på grund af coronasituationen blev festlighederne udskudt til begyndelsen af august i år, hvor der blev holdt en kaffemik.

I forbindelse med kaffemikken præsenterede forskningslederen en gave til skolen i Tasiilaq, fortæller Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Gaven bestod af en lang række forskellige fag- og skønlitterære værker om Grønland, hvoraf nogle var første udgaver og antikvariske. Andre var nutidige som for eksempel ”Profeterne i Evighedsfjorden” af Kim Leine.

Særligt forhold mellem skole og forskningsstation

Kommunen skriver, at der gennem tiden har været et særligt forhold mellem skolen og forskningsstationen:

- Gennem de 50 år, som Sermilikstationen har eksisteret, har elever fra Tasiilaq besøgt stationen mange gange. Derudover har flere forskere taget over til skolen for at fremme samarbejde og læring mellem elever og institutionen, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Ifølge kommunen blev forskningsstationen blev oprettet i 1970, hvor fokus var på undersøgelser af ændringer i iskappen og i hydrologi – viden om vand. Og det har Hasholt været en del af i næsten 50 år.

Udover det har han tidligere været med til at udvikle grundlaget for indførelsen af vandenergi i Tasiilaq og har endvidere arbejdet med at understøtte vandenergi i Buksefjorden ved Nuuk, lyder det fra kommunen.