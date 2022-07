50 år efter lukning: Qullissats venner genser film om byen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 19. juli 2022 - 11:44

Over 100 gæster og medlemmer af Qullissats venners foreninger, samt flere efterkommere og personer, der har en relation til Qullissat, holdt en samling i dagene 8. juli til 10. juli i den nedlagte mineby Qullissat.

Gæster og medlemmer af foreninger kunne lørdag den 9. juli om aftenen gense filmen af Aqqaluk Lynge og Per Kirkeby, ”Da myndighederne sagde stop”. Filmen handler om flytningen fra Qullissat, og de mange vidtgående konsekvenser for de fraflyttede årene efter.

Formanden for Ilulissani Qullissat Ikinngutai (Venner af Qullissat i Ilulissat, red.), Thorkild Jeremiassen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at det var en bevægende begivenhed at være med til.

- Jeg er meget rørt over, at jeg kunne være med til at deltage til 50-års dagen for lukning af min fødeby. Jeg føler, at jeg altid får styrke igen, når jeg har været i Qullissat, fortæller 73-årige Thorkild Jeremiassen.

Thorkild Jeremiassen flyttede som ung til Ilulissat sammen med sin familie i 1972 som en af de sidste familier fra Qullissat. Han har nu boet i Ilulissat i 50 år, og sejler ud til Qullissat hvert år.

Morgenmad, bryllup og dans

Udover visning af filmen ”Da myndighederne sagde stop” var der også flere andre arrangementer, som gæster og interesserede kunne deltage til.

Fredag den 8. juli klokken 10.00 blev flaget hejst, hvor også koret fra Aasiaat, Aasiaat Nipaat, sang to salmer. Derefter var der morgenmad til de inviterede gæster.

Lørdag var der dans og koncert med Pele Møller Band, hvor der også var et bryllup mellem to familier, der er efterkommere af familier fra Qullissat.

- Generelt er arrangementet vellykket. Flere gæster, og andre der har deltaget til arrangementerne udtrykker taknemlighed, hvilket jeg meget er glad for. Der har været enkelte ændringer i programmet af forskellige årsager, men generelt synes jeg, det har været en dejlig weekend, fortæller Thorkild Jeremiassen.

Det er første gang, at filmen ”Da myndighederne sagde stop” blev vist i det renoverede forsamlingshus i Qullissat. Aqqaluk Lynge og fotografen Teit Jørgensen var blandt gæsterne til arrangementet.