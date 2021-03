49 unge kan genoptage efterskole-ophold

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. marts 2021 - 14:10

Alle efterskoler i Danmark må igen byde eleverne tilbage til undervisning og socialt samvær. Det får betydning for ikke blot de 49 elever, som var hjemme på juleferie, men også de elever, som tog ophold på Galtrup Efterskole, som under hele nedlukningen tilbød de grønlandske unge at tage ophold på Mors.

- Jeg håber, at alle 49 elever vil vende tilbage til deres respektive efterskole i Danmark, men det er jo i sidste ende en beslutning den enkelte elev sammen med sine forældre skal træffe, oplyser Brita Toft Hyldgaard fra Uddannelsesstyrelsen i Nuuk.

Hvis eleverne ønsker at returnere til sine kammerater og lærerne på deres efterskole, må de selv betale for flybilletten.

Ferierejse dækkes ikke

- Efterskoleelever får betalt ud- og hjemrejse. Det var forældrene, som betalte for deres fereirejse før jul, så på den måde er det fortsat forældrenes ansvar at betale for billetten, hvis deres barn skal tilbage og genoptage deres ophold på en dansk efterskole, oplyser Brita Toft Hyldgaard.

De 49 elever har under nedlukningen været tilknyttet deres efterskole via online-undervisning.

- De danske efterskoler har været rigtig gode til at tage hensyn til tidsforskellen på fire timer, så de strandede elever i Grønland trods alt har fået undervisning via nettet, fortæller Brita Toft Hyldgaard.

Fakta

Vejledningskonsulent Lis Brok-Jørgensen kan give følgende faktuelle statuts-oplysninger pr. 15. februar, når det gælder grønlandske elever: